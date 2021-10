Gabung Perusahaan Berharga di Dunia, Kapitalisasi Pasar Tesla US$ 1 Triliun

Rabu, 27 Oktober 2021 | 05:10 WIB

Oleh : Grace Eldora / WBP

New York, Beritasatu.com– Perusahaan teknologi dan produsen kendaraan listrik Tesla menjadi raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) terbaru, yang mencapai nilai atau kapitalisasi pasar US$ 1 triliun. Kenaikan ini didorong oleh dua kabar baik, yakni Hertz mengumumkan rekor pesanan 100.000 Tesla untuk armadanya dan analis mobil Morgan Stanley, Adam Jonas, belum lama ini menaikkan target harga saham di Tesla menjadi US$ 1.200.

Saham perusahaan Elon Musk ditutup pada US$ 1.024,86 atau naik 12,7% dan melampaui US$ 1 triliun untuk yang pertama kalinya.

"Masa-masa liar!" kata Musk di media sosial Twitter, Selasa (26/10/2021).

Lonjakan tersebut mengikuti pengumuman raksasa mobil sewaan Hertz yang akan membeli 100.000 mobil Tesla pada akhir 2022. Ini menjadi pesanan terbaru teknologi mobil listrik oleh pemain mobil utama.

Pengumuman Hertz disampaikan setelah kuatnya rilis pendapatan Tesla minggu lalu, yang menggambarkan ketahanan perusahaan terlepas dari kekurangan semikonduktor yang membebani produsen mobil lain.

Analis di Morgan Stanley menaikkan target harga Tesla menjadi US$ 1.200 dari US$ 894 per lembar saham. Ini menunjuk ke pendapatan perusahaan yang dinilai bagus pada kuartal terakhir tahun ini, meskipun ada masalah rantai pasokan.

Catatan Morgan Stanley memperkirakan Tesla selama 12 hingga 18 bulan ke depan akan menunjukkan kemampuan yang bernilai triliun dolar karena meningkatkan produksi dan memperluas kapasitas, penawaran model, dan penawaran layanannya.

Kritik Keamanan

Reli perdagangan Tesla Senin (25/10/2021) mengabaikan surat Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) yang mengecam Musk karena tidak menerapkan rekomendasi untuk melindungi program bantuan pengemudi pembuat mobil.

Dalam laporan September 2017 tentang insiden fatal setahun sebelumnya di Florida, NTSB menyimpulkan bahwa sistem bantuan pengemudi Tesla Cenderung digunakan di jalan yang tidak dirancang. Pogram Tesla juga gagal mendeteksi tanda-tanda pengemudi melepaskan diri.

Sumber: AFP