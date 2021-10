GM Benar-benar Dapat Saingi Tesla di Segmen Mobil Listrik pada 2025

Minggu, 31 Oktober 2021 | 07:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Cadillac Lyriq baru, salah satu kendaraan listrik besutan General Motors Co. (Foto: General Motors Co)

Detroit, Beritasatu.com - General Motors (GM) "benar-benar" dapat mengejar Tesla dalam penjualan kendaraan listrik (electrical vehicle/EV) di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025. Demikikan diungkapkan CEO dan Chairman GM Mary Barra kepada CNBC dikutip Minggu (31/10/2021).

Barra mengatakan masuknya produk baru, termasuk pickup GMC Hummer, dan menyusul Cadillac Lyriq serta crossover Chevrolet, akan membantu perusahaan mengalahkan Tesla. Jajaran kendaraan tersebut merupakan bagian rencana GM merilis setidaknya 30 EV pada tahun 2025.

“Saya sangat nyaman, karena ketika orang-orang masuk ke dalam kendaraan ini, mereka hanya terkesima,” kata Barr.

“Jadi kami akan meluncurkan dan kami akan terus bekerja sampai kami memiliki pangsa pasar momor satu di kendaraan listrik".

Komentar Barra datang beberapa minggu setelah produsen mobil itu berencana menjadi pemimpin penjualan mobil listrik di AS. Namun GM tidak merilis time line untuk mencapai tujuan itu.

Setelah bertahun-tahun Tesla mendominasi penjualan EV di AS, pangsa pasarnya berkurang. IHS Markit memperkirakan pangsa pasar domestik Tesla untuk kendaraan listrik turun dari 79% tahun lalu menjadi 56% pada 2021. IHS memperkirakan pangsa itu akan terus turun, menjadi 20% pada 2025, karena produsen mobil yang lebih besar seperti GM merilis kendaraan baru .

LMC Automotive mengharapkan General Motors melampaui Tesla sebagai penjual EV terbesar di negara itu pada pertengahan dekade.

GM sebelumnya memproyeksikan pendapatan EV-nya tumbuh dari US$ 10 miliar pada 2023 menjadi sekitar US$ 90 miliar per tahun pada 2030 saat perusahaan meluncurkan model-model baru.

Tesla tidak menanggapi permintaan komentar CNBC.

Sumber: CNBC