Mobil Listrik BMW Jadi Offical Car MotoGP Mandalika

BMW Indonesia menyerahkan dua unit mobil listrik, BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive30e, kepada Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk menjadi mobil resmi (Official Mobility Partner) pada gelaran Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK). (Foto: Instagram )

Jakarta, Beritasatu.com - BMW Indonesia menyerahkan dua unit mobil listrik, BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive30e, kepada Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk menjadi mobil resmi (Official Mobility Partner) pada gelaran Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK).

"Brand BMW tidak dapat dipisahkan dari motorsport. Itu ada dalam DNA kami. Oleh karena itu kami ingin mengumumkan bahwa BMW akan menjadi Official Mobility Partner untuk Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika," kata Bayu Riyanto, Vice President of Sales and Network Development BMW Indonesia dalam siaran resmi, Minggu.

Hal itu juga sejalan dengan rencana gelaran MotoGP yang akan berlangsung pada bulan Maret 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana BMW adalah official car of MotoGP sejak 1999.

"Sirkuit kebanggaan Indonesia ini memenuhi standar internasional dan digunakan untuk menyelenggarakan acara balap bergengsi. Dua unit kendaraan BMW akan digunakan sebagai safety car untuk sirkuit. Inisiatif ini membuktikan komitmen BMW Indonesia untuk mendukung perkembangan Motorsport di Indonesia,” kata Bayu.

Pada gelaran internasional itu, BMW Indonesia membawa lini kendaraan Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), yaitu BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive30e.

Kedua kendaraan itu hadir dengan teknologi state-of-the-art dalam hal system penggerak BMW xDrive dan BMW eDrive technology. Kombinasi mesin bensin 2.0L dan motor elektrik menghasilkan tenaga dan efisiensi terbaik di kelas medium sedan dan SAV; BMW 330e M Sport menghasilkan tenaga 252hp dan torsi 420Nm, sedangkan BMW X3 xDrive30e menghasilkan tenaga 292hp dan torsi 420Nm.

Dyan Dilato, Head of Operations Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mengatakan, "Kami sangat senang dengan dukungan nyata yang diberikan BMW Indonesia dalam memajukan Motorsport di Indonesia melalui peresmian Official Mobility Partner untuk MGPA pada hari ini."

"Penggunaan kendaraan yang mumpuni, dengan teknologi mutakhir, plus terelektrifikasi tentu menjadi nilai tambah bagi kami baik secara operasional maupun memajukan konsep Sustainability di setiap kegiatan MGPA. Ke depannya, kami pasti akan memperkuat kerja sama dengan BMW Indonesia mengingat BMW adalah official car of MotoGP selama 20 tahun terakhir,” kata dia.

