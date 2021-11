Rilis Modifikasi Motor, Pegadaian Dukung UMKM Otomotif

Minggu, 7 November 2021 | 14:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

PT Pegadaian mendukung kreativitas anak bangsa sektor otomotif dengan meluncurkan motor custom The Gade ST150 pada event Kustomfest 2021 di Jakarta. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pegadaian mendukung kreativitas anak bangsa sektor otomotif dengan meluncurkan motor custom The Gade ST150 pada event Kustomfest 2021 di Jakarta beberapa waktu lalu. Acara ini menjadi wadah bagi UMKM custom motor, untuk unjuk kreativitas memodifikasi sepeda motor. Untuk memproduksi motor custom The Gade ST150, Pegadaian bekerja sama dengan workshop di Yogyakarta, Retrosyndicate. Nantinya motor ini bisa dibeli masyarakat melalui program produk pembiayaan kendaraan bermotor dari Pegadaian Syariah.

Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto mengatakan, peluncuran motor custom The Gade ST150 adalah upaya bermitra sekaligus memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bergerak maju. “Produk motor The Gade Coffee & Gold by Pegadaian merupakan wujud komitmen inovasi yang berpihak pada tumbuh kembang usaha nasabah dan pergerakan ekonomi Indonesia. Event ini diharapkan menginspirasi UMKM otomotif untuk meningkatkan kreativitas serta menggunakan produk Pegadaian sebagai solusi pembiayaan,“ ujar dia dalam keterangan tertulisnya Minggu (7/11/2021).

BACA JUGA Teten Ajak Pelaku Usaha Modifikasi Sepeda Motor Berkoperasi untuk Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

Kuswiyoto menambahkan, hal ini sejalan dengan program pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong lahirnya koperasi dengan produk unggulan yang memiliki daya saing nasional dan global.

Untuk mewujudkan motor custom ini dipilih workshop Retrosyndicate milik Yayack Priyo Wibowo. Sementara basis motornya Honda CB150 Verza yang diubah menjadi gaya Scrambler Tracker. Menurut Yayack, desain utama kendaraan ini adalah motor multipurpose yang bisa dikendarai harian di perkotaan dan nyaman dengan kontur medan offroad ringan, tetapi tetap mempunyai tampilan stylish. “Motor ini dibuat dengan tidak banyak mengubah basic dari struktur standar motornya hingga dibuat konsepnya plug and play yakni menambahkan kit custom melibatkan para teman-teman UMKM," kata dia.

BACA JUGA Volta Rilis Sepeda Motor Listrik Hemat Energi

Adanya proyek kerja sama ini juga sekaligus memberikan edukasi kepada mereka bahwa untuk membuat sebuah produk bukan hanya visual, tetapi hitungan serta ukuran yang sudah ditentukan. "Jadi setiap detail produk parts-nya betul-betul punya standar dan daya saing tinggi, “ jelas Yayack.

Motor ini sudah dilengkapi dengan custom kit seperti tangki, cover shock, cover mesin, bracket skid plate, bracket lampu depan, setang, knalpot beserta aksesori seperti jok dan tas samping. Motor ini akan menjadi salah satu peserta acara Ride & Drive Kustomfest 2021 dari Merak menuju Bali, 4-12 November 2021.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com