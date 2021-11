Mitsubishi Luncurkan Xpander dan Xpander Cross Terbaru

Senin, 8 November 2021 | 16:25 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan Xpander dan Xpander Cross terbaru yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya.

Diluncurkan pertama kali pada 2017 di Indonesia, model tersebut telah mendapatkan penerimaan positif dari konsumen Indonesia dengan total populasi saat ini mencapai lebih dari 210.000 unit.

"Xpander dan Xpander Cross terbaru ini dihadirkan dengan keunggulan fitur di sisi interior dan eksterior yang semakin luxurious, serta performa dan sistem keselamatan yang semakin baik,” kata President Director PT MMKSI Naoya Nakamura dalam peluncuran Xpander dan Xpander Cross terbaru secara daring, Senin (8/11/2021).

Director of Sales & Marketing PT MMKSI Irwan Kuncoro menyampaikan, sebagai generasi baru Crossover MPV, Xpander dan Xpander Cross hadir lebih mewah dengan fitur dan teknologi terkini untuk menunjang performa dan keselamatan berkendara.

Pembaruan eksterior pada Xpander terbaru terdapat pada new front bumper design, new T-shape headlight with LED, new rear design, new T-shape LED tail light, side sill garnish, electric switch tailgate door handle, dan new 17 inch two tone alloy wheel.

Sementara itu, pada bagian kabin juga didesain lebih mewah dan nyaman dengan peningkatan kualitas interior. Xpander terbaru juga dibekali dengan pilihan transmisi New CVT serta sistem keselamatan terkini seperti dual SRS airbags, struktur RISE body, seatbelt dengan ELR 3 titik dan ISO-FIX child seating fixing bar, new speed sensitive automatic door lock, new electric parking brake with brake auto hold, dan berbagai teknologi lainnya.

Untuk Xpander Cross terbaru, penyegaran juga dihadirkan pada performa, desain eksterior dan interior, serta sistem dan fitur keselamatan.

Xpander terbaru memiliki tujuh varian yakni Xpander Ultimate CVT, Xpander Sport CVT, Xpander Sport MT, Xpander Exceed CVT, Xpander Exceed MT, Xpander GLS CVT, dan Xpander GLS MT. Sementara itu Xpander Cross memiliki tiga varian yakni Xpander Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT, dan Xpander Cross MT.

Terkait harga, MMKSI akan mengumumkannya dalam waktu dekat di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Pameran tersebut akan berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 11 November hingga 21 November 2021.

