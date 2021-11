JPX Helmet Ciptakan Helm dengan Desain Kekinian

Rabu, 10 November 2021 | 16:38 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - JPX Helmet merupakan produk helm lokal asli Indonesia yang di bawah naungan Jaya Plastik Mandiri. Nama JPX Helmet sendiri berasal dari nama perusahaan yaitu Jaya Plastik. Dinamakan JPX, karena tipe helm yang diciptakan merupakan “eXplorasi” dari desain yang kekinian dibutuhkan pengendara sepeda motor.

Diciptakannya JPX Helmet ini berawal dari kecintaan sang owner terhadap sepeda motor serta fashion.

Di Indonesia, untuk memiliki helm yang bagus selama ini didominasi helm-helm luar negeri dengan harga yang selangit. Dari situlah, keinginannya dituangkan di dalam helm JPX yang melahirkan helm-helm dengan desain dan kualitas terbaik, namun tetap dengan harga yang terjangkau.

“Ya, kami ingin memenuhi keinginan para riders yang membutuhkan helm bemutu namun dengan harga yang baik,"ucap Eka Benyanto owner JPX Helmet melalui keterangan tertulis, Rabu (10/11/2021).

JPX Helmet pertama kali diluncurkan pada September 2014 silam. Helm asli buatan lokal ini memiliki ciri khas tersendiri dari rancangannya dengan bentuk desain yang “eXtreme” dan berusaha mengikuti tren yang ada namun, tetap menampilkan ciri khas dari Indonesia.

Demi keamanan sang pengendara, JPX Helmet sudah memastikan untuk keamanannya sehingga JPX Helmet sudah lulus sertifikasi keamanan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sebagian besar juga memiliki Standar DOT (Department of Transport) juga ECE (Economic Community of Europe). Selain itu, jenis helm yang di produksi memang mencakup untuk semua jenis motor, namun fokus utamanya JPX Helmet merancang helm untuk jenis motor yang bergaya off road.

Dengan desain helm modular (semi modular) bergaya “eXtreme”, JPX Helmet sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa disembunyikan ke dalam helm, sehingga membuatnya terlihat simple namun tetap stylish.

"Sudah terkenal di kalangan para artis, JPX Helmet sudah pernah berkolaborasi dengan RANS, Dead Squad, Wali Band, NTRL, klub motor Prediksi dan brand apparel lokal, Roughneck," terangnya.

Tidak hanya itu, di tahun ini JPX Helmet juga akan membuat trobosan baru dengan meluncurkan helm yang didesain khusus untuk para rider yang memiliki pasangan.

“Kita sengaja merancang helm untuk para pengendara yang ingin berkendara dengan pasangan, baik dengan motif ataupun desain helmnya secara keseluruhan," jelas Eka.

Sumber: BeritaSatu.com