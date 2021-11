Lexus Pamerkan Mobil Bervisi Elektrifikasi di GIIAS 2021

Jumat, 12 November 2021 | 13:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Merek otomotif dari Toyota Motor Corporation, Lexus, memamerkan deretan mobil mewah dengan mengusung tema Reimagine the Future of Amazing yang sejalan dengan visi elektrifikasi di GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021).

“Tahun ini dengan tema Reimagine the Future of Amazing untuk memberikan pandangan memasuki masa depan dunia otomotif yang dibayangkan oleh Lexus. Kami percaya bahwa masa depan akan seperti ini,” kata General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma.

Visi elektrifikasi ini diwujudkan melalui penampilan mobil all-electric Lexus LF-30 Electrified Concept yang diperkirakan akan mengaspal pada 2030.

Model LF-30 Electrified Concept ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti Autonomous Driving, Four In-Wheel Electric Motors, Lexus Advanced Posture Control, dan AirPorter.

Visi elektrifikasi juga terlihat dengan Electrified Model Lineup yang terdiri dari The New Lexus ES Hybrid. Sedan self-charging hybrid ini telah mengalami perubahan, baik dari segi eksterior dan interior.

“Model Lexus ini adalah salah satu sedan favorit kami di Indonesia. Kami dengan bangga memperkenalkan The New Lexus ES Hybrid to refine your journey,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmy Suwandy, saat konferensi pers di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (11/11/2021).

Ia menyebutkan bahwa Lexus ES ini menggunakan teknologi Lexus Hybrid Drive generasi keempat. Lexus drive ini memiliki baterai yang lebih kecil dan posisinya pun berada di bawah mesin belakang. Hasilnya, ruang kabin dan bagasi yang lebih luas, serta peningkatan tenaga dan efisiensi.

Bagian interior Lexus ES Hybrid menawarkan layar 12.3-inch Touch Center Display yang akan dapat menunjang pengalaman berkendara bagi pengguna.

Selain itu, Lexus juga menghadirkan UX 300e yang merupakan model all-electric pertama yang diperkenalkan pertama kali pada 2020 di Indonesia untuk pasar Asia Tenggara.

Untuk melengkapi Electrified Model Lineup, Lexus juga akan menghadirkan jajaran SUV yang telah menjadi favorit pelanggan di Indonesia, yaitu Lexus RX 300 Luxury dan F SPORT, serta flagship MPV Lexus, yakni LM 350.

