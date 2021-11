Hyundai Creta, Produk Perdana Pabrik Hyundai Indonesia Diluncurkan di GIIAS 2021

Jumat, 12 November 2021 | 19:16 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - PT Hyundai Motors Indonesia meluncurkan Hyundai Creta, lini SUV terbaru pada pergelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021).

Tampilan Creta membawa pengalaman berkendara Spotlight in Motion, dengan makna bahwa Creta dirancang khusus untuk pelanggan Indonesia, menjadikan mereka sebagai sorotan dalam perjalanan sehari-hari.

SungJong Ha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sambutan dari pelanggan Indonesia yang melebihi apa yang diharapkan.

“Hari ini, kami dengan bangga menandai pencapaian baru dalam membawa visi kami ke Indonesia melalui produk perdana dari pabrik Hyundai di Indonesia. Hyundai Creta buatan Indonesia untuk Indonesia tentunya akan memberikan pengalaman berkendara yang baru bagi pelanggan kami,” kata SungJong Ha, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (12/11/2021).

Lebih lanjut Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur menambahkan, Hyundai Creta adalah sebuah SUV yang didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, berpenampilan mewah, serta dilengkapi dengan fitur Hyundai SmartSense.

“Hyundai Creta memiliki karakter yang dinamis dan inovatif, didukung dengan hadirnya Hyundai Bluelink sebagai Connected Car Service serta My Own Creta yang dapat memenuhi keinginan pelanggan dengan desain Creta sesuai selera mereka. Produk ini akan menjadi terobosan yang kami hadirkan untuk semakin memperkuat posisi kami sebagai game-changer di industri otomotif Indonesia dan kami berharap agar Creta mendapatkan tempat yang istimewa di hati masyarakat Indonesia," ujarnya.

Booth Hyundai Motors Indonesia di GIIAS 2021.

Tampilan Eksterior Stylish

Hyundai Creta memiliki tampilan stylish yang menarik perhatian dan cocok untuk gaya hidup urban masyarakat Indonesia. Sisi depan mobil ini menonjolkan keunikan Creta dengan adanya lampu Parametric Jewel Hidden-Type DRL. Karakteristik tersebut juga terdapat pada High Mounted Stop Lamp (HMSL) di sisi belakang, sehingga melengkapi kombinasi yang memberikan kesan kendaraan berteknologi tinggi.

Tampilan luar mobil yang sporty juga dilengkapi dengan 17-inch Diamond Cut Alloy Wheels. Interior berkelas dengan nuansa yang mewah Hyundai menawarkan berbagai fitur canggih yang menjadikan Creta sebagai produk unggulan dan terdepan di kelasnya. Beberapa di antaranya adalah Cooled Glove Box, dimana laci dashboard dapat digunakan sebagai tempat untuk menjaga kesegaran makanan dan minuman, Ambient Mood Lamp dan Panoramic Sunroof yang menciptakan kesan dan suasana mewah selama berada di dalam Creta, dan Ventilated Seat -kursi yang dapat diatur suhunya untuk memberikan kesejukan dan meningkatkan kenyamanan bagi penumpang dan pengemudi.

Kepuasan memiliki Creta akan semakin bertambah dengan hadirnya Full TFT LCD Meter Cluster berukuran 10,25 inci dengan tampilan digital sebagai akses ke berbagai pengaturan fitur kenyamanan, termasuk pengaturan warna tampilan pada panel instrument cluster, yang juga dapat berubah saat menyesuaikan mode berkendara atau driving mode.

Dari sisi infotainment, Creta juga dilengkapi dengan layar display audio berukuran 8 Inci dengan berbagai fitur dan dapat terhubung ke smartphone. Perangkat ini terhubung ke 8 (delapan) unit speaker BOSE Premium Sound System yang memberikan suara jernih dan kenyamanan yang sempurna.

Teknologi Inovatif dan Layanan Khusus

Hyundai Motors Indonesia juga menghadirkan teknologi inovatif terbarunya, Hyundai Bluelink, sebuah inovasi Connected Car Service dari Hyundai yang memungkinkan pelanggan untuk selalu terhubung dengan mobil mereka melalui smartphone. Hyundai Bluelink memberikan akses penuh kepada pemilik Creta untuk fitur-fitur penting, seperti mengetahui kondisi kendaraan saat ini, menghidupkan/mematikan mesin, mengatur suhu kabin, mengunci/membuka kunci pintu, menyalakan klakson, menyalakan/mematikan lampu, untuk mengetahui di mana kendaraan diparkir.

Teknologi ini juga akan menyediakan keamanan dan kenyamanan, karena melalui Hyundai Bluelink, pelanggan dapat memperoleh akses ke berbagai fitur canggih, seperti stolen vehicle notification dan stolen vehicle tracking yang akan beroperasi saat upaya pencurian kendaraan sedang terjadi dengan cara mengirimkan notifikasi ke smartphone pelanggan dan memungkinkan pengguna Hyundai Bluelink untuk mengidentifikasi posisi terkini dari mobil mereka.

Fitur-fitur tersebut kemudian juga didukung oleh stolen vehicle immobilization, yaitu layanan yang tersedia di Hyundai Bluelink agar pengguna dapat menghubungi Call Center dan meminta mobil yang dicuri untuk segera diberhentikan pengoperasiannya sementara waktu.

Selain itu, ada juga ACN (Auto Collision Notification), tombol SOS/Emergency Assistance, dan Roadside Assistance (RSA) yang dapat digunakan oleh pemilik mobil di situasi darurat lainnya, seperti saat membutuhkan bantuan medis atau saat mobil mengalami kerusakan.

Melalui Hyundai Bluelink, pemilik mobil dapat selalu memastikan bahwa kendaraanya selalu berada dalam kondisi prima, karena teknologi ini telah dilengkapi dengan Manual/Automatic Diagnostic Report yang secara otomatis akan melakukan diagnosa jika terjadi kejanggalan pada mobil, di mana fungsi yang sama juga dapat diterapkan secara manual; Driving Information and Vehicle Health Report yang akan menyediakan laporan bulanan atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan mobil; danPengyang membantu menginformasikan kondisi perawatan mobil dalam bentuk notifikasi pada aplikasi.

Pengunjung booth Hyundai di GIIAS 2021 mencoba teknologi Bluelink.

Ada lebih banyak lagi fitur pada Hyundai Bluelink yang secara terus-menerus akan menjaga keamanan mobil, yaitu mencakup Geo-Fence Notification untuk mengatur perimeter atau batasan digital pada mobil dan akan menginformasikan kepada pemilik mobil apabila batasan tersebut dilewati; Speed Notification untuk mengatur batas kecepatan mobil; Time-Fence Notification untuk mengatur batas waktu operasional mobil; Valet Mode untuk melindungi mobil saat sedang menerima layanan parkir valet; dan Idling Time Notification untuk memberi peringatan apabila mesin mobil menyala melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Tidak hanya sampai di situ, Hyundai juga menghadirkan My Own Creta sebuah layanan yang akan memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk memilih fitur dan tampilan Creta sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan minat mereka.

Layanan spesial ini khusus disediakan untuk varian Tren dari Creta. My Own Creta tersedia di platform Click-to-Buy yang dapat diakses melalui website resmi HMID, www.hyundai.com/id/id. Layanan khusus My Own Creta memberikan pelanggan pilihan 10 paket fitur dan hingga 10 warna eksterior, 2 (dua) warna interior, dan 3 (tiga) jenis Radiator Grille atau Daytime Running Light. Semua pilihan tersebut akan membuka jalan ke lebih dari 9.000 kombinasi di dalam Creta, sehingga pelanggan bisa mendapatkan mobil yang paling sesuai dengan kepribadiannya masing- masing.

Hyundai Creta juga dilengkapi dengan Hyundai SmartSense, sistem bantuan pengemudi mutakhir dari Hyundai yang diciptakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam berkendara. Sistem di Hyundai SmartSense akan terus memantau area sekitar dan membantu memberikan keamanan lebih dari potensi bahaya pada saat mengemudi.

Salah satu fitur dari Hyundai SmartSense adalah Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), sebuah sistem yang secara otomatis memperingatkan potensi risiko tabrakan dari depan. Jika diperlukan, mobil akan secara otomatis mengerem jika sistem menilai adanya tabrakan yang akan terjadi dengan kendaraan dan juga pejalan kaki di area depan mobil.

Hadir untuk menarik perhatian setiap mata yang menatap, Hyundai CRETA jadi kendaraan baru yang ideal dan cocok untuk mobilitas Anda. pic.twitter.com/Vjzg6Umd4M — Hyundai Motors Indonesia (@hyundaimotorid) November 12, 2021

Selain itu, ada pula Lane Keeping & Lane following Assist (LKA & LFA). Keduanya akan membantu mobil tetap berada di dalam marka jalan melalui informasi visual dan audio, serta membantu mengembalikan mobil ke posisi ideal apabila keluar dari jalur marka.

Fitur keselamatan juga ditingkatkan dengan adanya Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), yang mendeteksi dan memantau kendaraan yang datang dari belakang untuk membantu menghindari potensi tabrakan atau tabrakan dengan mengaktifkan rem secara otomatis jika diperlukan. Sistem keamanan ini juga mencakup situasi saat pelanggan melakukan parkir paralel.

Selanjutnya terdapat pula Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), yaitu fitur yang berfungsi saat mobil melakukan posisi parkir mundur, di mana sensor akan mendeteksi kendaraan yang mendekat dari kiri atau kanan belakang, memberikan peringatan audio, dan secara otomatis mengaktifkan rem bila diperlukan.

Performa Berkendara

Sementara dari segi performa, Creta dilengkapi dengan mesin bensin Smartstream 1.5L yang dilengkapi dengan sistem transmisi manual 6-percepatan atau Intelligent Variable Transmission (IVT) yang memungkinkan mobil ini memaksimalkan efisiensi bahan bakar dan secara bersamaan memberikan pengalaman berkendara yang lebih mulus dan responsif. Teknologi tersebut memungkinkan Creta mencapai tenaga maksimum hingga 115 ps/6.300 rpm dengan torsi maksimum hingga 143,8 Nm/4.500 rpm. Creta juga memiliki empat jenis mode berkendara atau drive mode untuk membantu menentukan gaya berkendara yang paling sesuai, yaitu Eco, Comfort, Smart, dan Sport.

Keunggulan Hyundai Creta bisa dilihat langsug dengan mengunjungi booth Hyundai Motors Indonesia di GIIAS 2021, ICE BSD City dari 11 hingga 21 November.

