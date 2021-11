Ini Strategi Mitsubishi Jual Xpander dan Xpander Cross Terbaru di GIIAS 2021

Jumat, 12 November 2021 | 21:07 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com – Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 menjadi momentum bagi Mitsubishi untuk memperkenalkan Xpander dan Xpander Cross versi facelift atau pembaharuan. Berbagai program penjualan juga disiapkan untuk menarik minat pengunjung agar membeli MPV andalan Mitsubishi tersebut.

GIIAS 2021 sendiri digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan. Pameran tersebut berlangsung mulai 11-21 November 2021.

Deputy Group Head Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Mukhamad Arwani menyampaikan, setiap pembelian Xpander dan Xpander Cross akan mendapatkan gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 kilometer (km) atau 4 tahun, asuransi kecelakaan diri selama 1 tahun, asuransi kerusakan ban selama 1 tahun, serta garansi kendaraan selama 3 tahun atau hingga 100.000 km.

Selain itu, ada juga loyalty program khusus untuk konsumen yang memiliki model Xpander sebelumnya, berupa shopping voucher senilai Rp 1,5 juta. Sedangkan untuk genuine accessories New Xpander dan Xpander Cross yang juga dipamerkan di GIIAS 2021, MMKSI memberikan promo diskon 10%.

"Mitsubishi new Xpander dan Xpander Cross juga mendapatkan relaksasi PPnBM 100% yang akan diberikan sampai akhir tahun. Untuk New Xpander relaksasinya hingga Rp 27 juta, sedangkan New Xpander Cross sampai Rp 28 juta,” kata Mukhamad Arwani dalam presentasi sales dan after sales Mitsubishi di GIIAS 2021 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (12/11/2021).

Direktur Sales & Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida menambahkan, meskipun ada banyak program penjualan untuk New Xpander dan Xpander Cross, MMKSI tidak memasang target jualan dalam GIIAS kali ini, mengingat pameran otomotif tahunan tersebut digelar dalam situasi pandemi Covid-19.

“Kami belum ada angka konkret untuk target penjualan di pameran ini. Sebab, pengunjung GIIAS 2021 masih dibatasi, jadi kami rasa mungkin belum optimal. Selain itu, terdapat begitu banyak produk baru, sehingga konsumen masih mempertimbangkan mana saja produk terbaik untuk dirinya. Tetapi kami percaya diri bisa menyajikan produk terbaik," kata Tetsuhiro Tsuchida.

Setelah GIIAS 2021, MMKSI rencananya juga akan meluncurkan New Xpander dan Xpander Cross di 25 kota di Indonesia agar konsumen bisa melihat langsung fitur-fitur unggulannya.

Berikut harga New Xpander dan Xpander Cross setelah mendapat potongan PPnBM 100% sampai akhir 2021.

Mitsubishi New Xpander:

GLS MT: Rp 228.030.000

GLS CVT: Rp 236.490.000

Exceed MT: Rp 240.360.000

Exceed CVT: Rp 248.300.000

Sport MT: Rp 258.430.000

Sport CVT: Rp 270.440.000

Ultimate CVT: Rp 272.580.000

Mitsubishi New Xpander Cross:

Cross MT: Rp 268.150.000

Cross CVT: 281.000.000

Premium Package: Rp 291.410.000

