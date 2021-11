LMPV dan LSUV Bakal Dominasi Pasar Mobil 2022

Laporan GIIAS 2021

Sabtu, 13 November 2021 | 14:00 WIB

Oleh : Harso Kurniawan, Leonard AL Cahyoputra / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc untuk segmen kendaraan multiguna (low multi purpose vehicle (LMPV) dan utilitas sport (low sport utility vehicle/LSUV) diprediksi bakal mendominasi pasar otomotif dalam negeri pada 2022. Bahkan, penetrasi dua segmen ini bakal makin menggila tahun depan, menyusul maraknya kehadiran model baru.

Pekan ini, Toyota melepas All New Avanza dan Veloz, setelah sebelumnya Mitsubishi meluncurkan New Xpander. Kemudian, di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Daihatsu melansir All New Xenia,yang berubah total dibandingkan versi lawas.

Tiga mobil itu merupakan pentolan pasar MPV kecil alias low multi purpose vehicle (LMPV). Mobil lain yang mengisi segmen ini antara lain Suzuki Ertiga, Wuling Confero, Nissan Livina, dan Honda Mobilio. Tahun depan, Hyundai bakal melepas MPV murah rakitan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Mobil ini bakal bertempur dengan sejumlah pemain lawas.

Seiring dengan itu, porsi segmen LMPV terhadap total pasar diprediksi meningkat menjadi 23% tahun depan, dibandingkan tahun ini 18-19%. Adapun total pasar mobil diprediksi naik 6-12% menjadi 900.000-950.000 unit tahun depan, dibandingkan estimasi 2021 sebanyak 850.000 unit.

Sementara itu, persaingan di segmen SUV kecil atau low sport utility vehicle (LSUV) juga bakal memanas, seiring kehadiran All New Honda BR-V dan Hyundai Creta. Di GIIAS 2021, Honda telah mengumumkan harga resmi BR-V anyar, sedangkan Hyundai menampilkan Creta yang tampil lebih segar ketimbang versi India.

Pebisnis otomotif menilai, LMPV dan LSUV diburu, karena harganya pas dengan kantong sebagian besar masyarakat Indonesia, berkisar Rp 200-300 jutaan. Karakter LMPV dan LSUV juga cocok dengan selera pasar Indonesia. LMPV adalah kendaraan keluarga berkapasitas tujuh penumpang. Mobil ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, yang kerap berpergian dengan keluarga.

LMPV kini juga bertabur fitur kekinian nan canggih. Contohnya, All New Avanza dan Veloz sudah dibekali TSS, fitur keselamatan Toyota yang biasanya disematkan ke mobil-mobil premium. New Xpander juga tampil lebih premium dibandingkan versi lawas, dengan sejumlah pembaruan di eksterior, interior, dan fitur keselamatan.

Di sisi lain, LSUV disukai konsumen yang menyukai mobil berpenampilan agresif. Selain itu, jarak tanah (ground clearance) mobil ini tinggi dan dibekali suspensi tangguh, yang mampu melibas berbagai macam medan. Ini cocok dengan kontur jalanan di Indonesia yang tidak semuanya mulus.

Demikian rangkuman keterangan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, Direktur PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra, Head of Sales Region 1 Department PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Ilham Iranda Syahputra, dan Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy. Mereka dihubungi Investor Daily secara terpisah, Jumat (12/11).

