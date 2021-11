Mitsubishi Kembangkan 5 Fitur Baru di Aplikasi MMID

Minggu, 14 November 2021 | 18:39 WIB

Oleh : Herman / JAS

Aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk memberikan kemudahan bagi konsumennya di keseluruhan tahapan layanan mulai dari penjualan hingga purna jual, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) telah mengembangkan aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID) sejak 2017. Aplikasi yang sudah diunduh sebanyak 180.000 kali tersebut saat ini juga telah diperbarui dengan sejumlah fitur terbaru.

Senior Assistant Sales Satisfaction Department MMKSI Adisty Mega Purwati menjelaskan, dalam aplikasi MMID generasi terbaru ini, ada lima fitur baru yang diperkenalkan berbarengan dengan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, antara lain asisten virtual berbasis chat bernama Mira untuk bertanya terkait produk hingga promo, lacak pesanan dan aktivasi garansi, owner manual, dan service booklet, my cupon yang berisi berbagai promo dalam bentuk kupon digital, dan platform komunitas pengguna Mitsubishi bernama MiMate (Mitsubishi Motors Adventure Team).

“Fitur-fitur ini melengkapi berbagai fungsi lainnya yang telah ada saat ini seperti service booking, find dealer, booking test drive, special promo, spare part, my vehicle, dan Mitsubishi cars,” kata Adisty Mega Purwati, Minggu (14/11/2021).

Terkait MiMate yang merupakan platform komunitas online pengguna Mitsubishi, Project Manager New Business Development MMKSI Prima Anisa menjelaskan, platform ini memungkinkan seluruh pengguna Mitsubishi di Indonesia bertemu secara online, berdiskusi dan berbagai momen atau pengalaman layaknya menggunakan media sosial. Beberapa fitur di MiMate antara lain saved post, recent post viewed, explore new post, geotagging lovation, hastag search, share to Twitter & Facebook, serta fitur report/mute/block.

“Platform MiMate mirip dengan Instagram. Penggunanya bisa posting foto atau video dan berdiskusi dalam kolom komentar. Platform ini bisa digunakan oleh siapa saja selama pengguna tersebut memiliki akun MMID,” jelas Prima.

