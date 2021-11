Mengulik Fitur Unggulan Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Terbaru

Selasa, 16 November 2021 | 19:43 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) baru saja meluncurkan Xpander dan Xpander Cross versi facelift atau pembaruan. MPV andalan Mitsubishi tersebut telah disempurnakan baik dari sisi eksterior maupun interior, serta didukung berbagai teknologi terkini.

General Manager Product Strategy Division PT MMKSI Guntur Harling menyampaikan, New Xpander memiliki kombinasi antara desain eksterior yang dinamis dan tangguh dengan interior yang memiliki banyak fungsi. Sedangkan New Xpander Cross merupakan crossover yang memadukan aspek kenyamanan sebuah MPV dengan ketangguhan sebuah SUV.

Dari sisi eksterior, Guntur memaparkan, pembaruan new Xpander terdapat pada new front bumper design, new T-shape headlight with LED, new rear design, new T-shape LED tail light, side sill garnish, electric switch tailgate door handle, dan new 17” two tone alloy wheel.

BACA JUGA Ini Strategi Mitsubishi Jual Xpander dan Xpander Cross di GIIAS 2021

“Xpander mengalami evolusi desain eksterior yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif dan tangguh. New Xpander mengalami perubahan eksterior dengan headlight yang modern, unik, berbentuk v-shape yang ikonik, serta memberikan cahaya yang lebih baik untuk meningkatkan visibilitas dan keamanan berkendara. Velg baru berukuran 17 inci tentunya juga menjadikan ground clearance lebih tinggi dan terlihat semakin gagah,” kata Guntur Harling dalam acara MMKSI virtual interview, Selasa (16/11/2021).

Sementara itu dari sisi interior, Guntur memaparkan New Xpander punya ruang yang luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi.

Pembaruan interior terdapat pada new horizontal axis design dashboard with soft touch, new interior color & accent, new digital AC panel, new 8” touchscreen audio with smartphone linked display audio (SDA), new design meter cluster with opening animation, new design steering wheel with audio steering & hands free switch.

BACA JUGA Mitsubishi Kembangkan 5 Fitur Baru di Aplikasi MMID

Selain itu, new rear AC garnish, new instrument panel & door trim with soft pad, new 3-dimension seat design, new console tray & card holder, new rear armrest with cup holder, new floor console with armrest, new rear USB port on front console, KOS dan start stop button, serta cruise control.

New Xpander juga dibekali dengan pilihan transmisi New CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4 yang menghasilkan output maksimum 105 PS pada 6,000 RPM dan torsi 141 N.m pada 4,000 RPM.

"New Xpander sudah dilengkapi sistem keselamatan yang unggul seperti SRS airbags, struktur RISE body, seatbelt dengan ELR 3 titik dan ISO-FIX child seating fixing bar, new speed sensitive automatic door lock, new electric parking brake with brake auto hold, ASC, ABS-EBD dengan BA, ESS, hingga hill start assist,” terang Guntur.

New Xpander Cross

Untuk New Xpander Cross, Guntur memaparkan beberapa penyegaran juga hadir pada performa serta desain eksterior dan interior dengan mempertahankan fitur-fitur unggulan. Pengembangan performa terdapat pada New CVT.

Kemudian pada sisi eksterior, New Xpander Cross tetap mempertahankan tampilan tangguh dan mewah. Namun grille mendapatkan penyegaran dengan new black metallic grille.

“Pada sisi interior, New Xpander Cross menyematkan nuansa yang berbeda dari New Xpander dengan kombinasi warna navy dan hitam, serta beberapa penyegaran lainnya,” kata Guntur.

BACA JUGA Edisi Spesial Xpander dan Xpander Cross Ditargetkan Terjual 4.000 Unit

Disamping fitur yang telah dilengkapi pada model sebelumnya, sistem dan keselamatan baru juga telah disematkan pada New Xpander Cross seperti new speed sensitive automatic door lock, hingga new electric parking brake (EPB) with brake auto hold.

Setelah GIIAS 2021, MMKSI rencananya juga akan meluncurkan New Xpander dan Xpander Cross di 25 kota di Indonesia. Berikut harga New Xpander dan Xpander Cross setelah mendapat potongan PPnBM 100% sampai akhir 2021.

Mitsubishi New Xpander:

GLS MT: Rp 228.030.000

GLS CVT: Rp 236.490.000

Exceed MT: Rp 240.360.000

Exceed CVT: Rp 248.300.000

Sport MT: Rp 258.430.000

Sport CVT: Rp 270.440.000

Ultimate CVT: Rp 272.580.000

Mitsubishi New Xpander Cross:

Cross MT: Rp 268.150.000

Cross CVT: 281.000.000

Premium Package: Rp 291.410.000

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com