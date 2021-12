New Honda Scoopy Hadir dengan Warna dan Stripe Baru

Selasa, 7 Desember 2021 | 18:35 WIB

Oleh : Herman / FER

PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada New Honda Scoopy. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada skutik andalannya, New Honda Scoopy. Penyegaran terlihat pada perubahan warna dan stripe berkonsep modern shape mengikuti lekukan pada bodi motor.

Pada varian fashion, hadir perpaduan pilihan warna baru yakni warna fashion black. Selain itu, dua varian pada tipe smart key yakni varian prestige hadir dengan penyegaran pada warna velg dengan tampilan warna burnt titanium. Sedangkan pada varian stylish, juga mendapatkan sentuhan perubahan warna cover back mirror senada dengan warna bodi motor.

"Penyegaran warna baru pada New Honda Scoopy dengan warna atraktif serta dilengkapi berbagai fitur canggih memberikan pilihan bagi para pecinta motor skutik unik dan fashionable di Indonesia,” kata Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya dalam keterangan resminya, Selasa (7/12/2021).

New Honda Scoopy sendiri pengaplikasian teknologi frame (rangka) eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Fitur unggulan lain seperti pengisi daya baterai ponsel jenis USB (USB charger), serta pilihan tipe dengan penyematan fitur smart key.

Model ini dibekali generasi terbaru mesin 110cc eSP (enhanced Smart Power) yang diklaim hemat bahan bakar dengan performa optimal.

New Honda Scoopy varian sporty dan fashion hadir dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta Rp 20.325.000, sedangkan untuk varian stylish dan prestige dibanderol dengan harga OTR DKI Jakarta Rp 21.125.000.

