Pesaing Tesla Makin Banyak, Lucid Bisa Tempuh 832 km Sekali Charge

Beritasatu.com – Tesla memang pionir dalam produksi massal mobil listrik, tetapi sejumlah pemain baru dengan rancangan yang tidak kalah hebatnya mulai bermunculan dan mendapat tempat di pasar saham.

Sebut saja Lucid, yang sahamnya mulai diperdagangkan di Nasdaq Juli lalu.

Model pertamanya, Lucid Air, mendapat predikat Car of the Year dari MotorTrend dan mampu menempuh jarak 520 mil (832 kilometer) sekali isi daya.

Lalu ada lagi Rivian yang mengkhususkan diri pada mobil pickup elektrik dan sukses melakukan penawaran saham perdana (IPO) bulan kemarin. Pickup Rivian juga mendapat penghargaan Truck of the Year dari MotorTrend.

Pada hari pertama perdagangan, saham Rivian sempat melonjak 29% dari harga IPO dan sepekan berikutnya naik lagi sebesar 71%.

Walau sebentar, Rivian bahkan sempat menjadi produsen mobil paling bernilai ketiga di dunia setelah Tesla dan Toyota bahkan sebelum melaporkan hasil penjualannya.

Sayangnya, kendala pasokan chip dan suku cadang ikut menghambat produksi sehingga laporan penjualan pertama kali pada 16 Desember lalu masih di bawah ekspektasi dan harga sahamnya turun 44% dari angka tertinggi.

Pemain lainnya termasuk Nikola dan Lordstown Motors yang juga sudah terdaftar di bursa saham. Nikola sudah melakukan pengiriman perdana truk listrik yang membuat harga sahamnya naik 18% Kamis lalu.

Tesla

Tesla masih menjadi pemimpin industri mobil listrik dengan valuasi pasar menembus US$ 1 triliun.

Perusahaan yang dipimpin Elon Musk itu menargetkan kenaikan penjualan di atas 50% tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Sepanjang tahun ini, harga saham Tesla sudah naik 51%, walaupun belum ada apa-apanya dibandingkan kenaikan

743% pada 2020.

Pada kuartal ke-3 tahun ini, Tesla mencatat rekor pendapatan operasi yang mencapai US$ 2,1 miliar. Capaian ini sangat luar biasa mengingat pendapatan operasi Tesla baru bisa menembus US$ 1 miliar pada kuartal pertama 2021.

Pada enam kuartal terakhir, Tesla mencatat rekor pendapatan operasi secara beruntun.

Pendapatan bersih tercatat US$ 1,6 miliar, melonjak 42% dibandingkan kuartal sebelumnya, atau nyaris empat kali lipat dibandingan kuartal ketiga tahun lalu.

Di samping produsen yang mengkhususkan diri pada mobil listrik (stand-alone electric vehicle companies), perusahaan-perusahaan otomotif konvensional juga sudah menggeser fokus ke ceruk ini, termasuk Volkswagen, Ford, General Motors, dan lain-lain.

Ford

Produsen mobil terkemuka Amerika Serikat ini sudah mencatat kenaikan harga saham sebesar 131% tahun ini berkat divisi mobil listriknya. Sejumlah model baru dan mobil konsep sudah diluncurkan, termasuk tipe legendaris Ford Mustang versi listrik.

Ford juga berencana memproduksi versi listrik dari mobil legendaris lainnya, pickup F-150, mulai tahun depan.

Strategi Ford adalah melakukan electrification untuk model-model yang sudah sangat dikenal dan disukai konsumen, dan ternyata langsung mendapat sambutan hangat di pasar.

Ford sadar bahwa di abad mobil listrik ini, pilihannya adalah beradaptasi atau mati.

Orang dalam Ford juga yakin pada strategi yang diambil perusahaan. Pada Mei 2020, chief operating officer Ford Jim Farley membeli 195.000 saham perusahaan dengan harga tidak sampai US$ 5 per lembar, atau dengan investasi senilai US$ 1 juta.

Farley sekarang menjadi CEO Ford dan nilai sahamnya sudah naik empat kali lipat. Dia tetap meyakini strategi perusahaan karena belum sedikit pun melepas sahamnya hingga sekarang.

