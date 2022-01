Lagi, CRK Terbaik di Ajang Modifikasi Mobil

Sabtu, 8 Januari 2022 | 23:12 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

BMW The Beast M2 milik Charok yang sukses menyabet gelar Champion Culture Car. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - The Beast M2 dan CRK Porsche milik CRK atau Charock kembali mengukir prestasi pada awal 2022. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, CRK meraih 5 trofi di ajang HIN. Kini, Charock kembali memanaskan ajang adu kreasi dan inovasi otomotif terbesar di Indonesia. Ajang itu, adalah BlackAuto Virtual Battle 2021 yang menjadi salah satu barometer dunia car tuning sekaligus standar benchmark modifikasi mobil di Tanah Air.

Dalam perhelatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, BMW The Beast M2 sukses menyabet gelar Champion Culture Car dan European Origin Cultured Car, sedangkan melalui Porsche CRK, gelar 1st Runner Up Culture Car dan Cultured Sport Car juga berhasil direbut oleh Charock.

Charock menyebutkan, timnya mempersiapkan kedua mobil tersebut dengan semaksimal mungkin, mulai dari cek ulang seluruh sektor interior dan ekteriornya, begitu juga dengan sektor audio dan mesin yang tak luput dari pemeriksaan.

“Persiapan yang dilakukan untuk Porsche CRK kurang lebih 10 bulan, sedangkan untuk The Beast hanya 2 bulan. Kami ingin menunjukkan bahwa kedua mobil yang kami bangun bukan hanya fokus pada nilai estetis, tetapi juga fokus kepada nilai fungsi. Sehingga, mobil ini selain primadona di kontes modifikasi, tetapi juga harus bisa jadi king of street alias mobil harian dan yang bisa diajak touring hingga ke Bali,” ujar Charock dalam keterangannya, Sabtu (8/1/2022).

Untuk tampilan luar, BMW M2 yang dijuluki The Beast menggunakan full wide body kit MTC Design/Darwin Pro. Paket full wide body kit dari MTC Design/Darwin Pro sudah mencakup bemper, over fender, body condom, wing/spoiler, kap mesin karbon, hingga ke inner fender.

