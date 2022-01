Harga Mobil Naik 6,5%, Penjualan Diproyeksi Ambles

Minggu, 9 Januari 2022 | 07:58 WIB

Oleh : Leonard AL Cahyoputra / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Harga mobil rata-rata naik 6,5% pada Januari 2022, menyusul habisnya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP) dan berlakunya pajak karbon. Seiring dengan itu, penjualan mobil ditaksir merosot pada Januari 2022 dan beberapa bulan ke depan, setelah mencetak kinerja impresif sejak Maret 2021.

Berdasarkan penelusuran Investor Daily, empat pemain mobil besar menaikkan harga jual mobil yang menikmati insentif PPnBM-DTP pada Januari 2022, yakni Toyota, Honda, Daihatsu, dan Mitsubishi, sedangkan Suzuki masih menahan harga jual. Kenaikan harga tertinggi dialami mobil-mobil besutan Honda. Harga CR-V 1.5 Turbo Prestige CVT naik Rp 94,4 juta atau 17% menjadi Rp 644,9 juta pada Januari 2022, dibandingkan Desember Rp 550,5 juta, sedangkan CR-V Prestige Black Edition naik Rp 94,4 juta menjadi Rp 659,9 juta.

Selanjutnya, harga CR-V 2.0 nonturbo dan CR-V 1.5 Turbo CVT naik masing-masing Rp 40,3 juta dan Rp 84,9 juta menjadi Rp 510,9 juta dan Rp 584,9 juta. Kemudian, harga HR-V 1.5 E CVT SE membubung Rp 54,3 juta menjadi Rp 398,9 juta, lalu 1,5E CVT Rp 51,5 juta menjadi Rp 378,9 juta, 1.5 S CVT Rp 47,9 juta menjadi Rp 352,9 juta, 1.8 Prestige CVT naik Rpp 29,1 juta menjadi Rp 438,9 juta. Harga Honda City Hatchback RS Manual dan CVT melonjak Rp 38,9 juta menjadi Rp 330,9 juta dan Rp 340,9 juta.

Sementara itu, kenaikan harga tertinggi mobil Toyota terjadi di Sienta 1.5 V CVT Welcab Disability Rp 45,6 juta menjadi Rp 401,9 juta, diikuti Vios G CVT Rp 36 juta menjadi Rp 319,3 juta. Harga mobil sejuta umat All New Avanza juga naik berkisar Rp 22-29 juta menjadi Rp 228,3-293,4 juta, All New Veloz Rp 27,5-32,2 juta menjadi Rp 278,7- 325 juta, Kijang Innova Rp 25,6-38,3 juta menjadi Rp 355-447,6 juta, Raize dan Rush masing-masing berkisar Rp 23-30 juta dan 29-31 juta menjadi Rp 225-297 juta dan Rp 275-298 juta, diikuti Fortuner diesel 4x2 Rp 28-32 juta menjadi Rp 521-586 juta unit

Sementara itu, harga rival Avanza, Mitsubishi Xpander, juga naik berkisar Rp 21-27 juta menjadi Rp 249,93-299,77 juta, sedangkan Xpander Cross Rp 26-28 juta menjadi Rp 294-320 juta.

Adapun harga mobil Daihatsu, seperti Terios, Rocky, dan All New Xenia naik Rp 21-28 juta menjadi Rp 199-282 juta. Pebisnis mobil menilai, kenaikan harga mobil seharusnya terjadi pada November 2021, begitu rezim pajak karbon dimulai. Namun, berhubung insentif PPnBM-DTP diperpanjang pemerintah hingga akhir 2021, kenaikan harga baru terjadi pada Januari 2022.

Pajak karbon diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan aturan ini, tarif PPnBM tidak lagi ditentukan berdasarkan kapasitas mesin, melainkan emisi karbon dioksida (CO2). Tak ayal lagi, tarif PPnBM mobil- mobil segmen menengah dan bawah, seperti Avanza, Rush, dan Sienta naik dari 10% menjadi 15%, karena beremisi karbon 150 gram per kilometer (km).

Sebaliknya, tarif PPnBM mobil menengah atas, seperti Alphard dan Camry justru turun. Ini menjelaskan mengapa harga Camry hybrid bisa turun hingga Rp 128 juta, sedangkan Alphard 3.5 Q A/T Rp 446 juta. Di sisi lain, untuk mencegah koreksi pasar mobil yang dalam, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan program mobil rakyat.

Dalam program ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan mobil dengan harga di bawah Rp 250 juta, bermesin di bawah 1.500 cc, dan memiliki kandungan lokal 80%, dibebaskan dari PPnBM. Usulan ini masih dibahas Kementerian Keuangan.

Pasar Terguncang

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikndo) Kukuh Kumara menilai, pasar mobil pasti terguncang, seiring lonjakan harga mobil pada awal 2022. Itu sebabnya, Gaikindo terus mencermati perkembangan pasar mobil.

“Kami belum tahu pasar mobil akan turun berapa persen. Saya tidak berani membuat prediksi tanpa dasar. Tetapi, kami sudah mengantisipasi hal ini, karena insentif PPNBM-DTP sifatnya sementara,” kata dia kepada Investor Daily, Jumat (7/1/2022).

Menurut dia, insentif PPnBM-DTP baru terjadi pada tahun lalu dan tidak pernah ada sebelumnya di industri mobil. Gaikindo sudah memasukkan faktor dicabutnya insentif itu dalam menetapkan target penjualan mobil 2022 sebanyak 900 ribu unit.

Dia tidak tahu sampai kapan pasar mobil terguncang. Selain itu, Gaikindo belum mengetahui apa kebijakan pemerintah selanjutnya untuk industri otomotif.

Gaikindo, tegas dia, melihat kesempatan untuk peningkatan penjualan mobil ada di momen Ramadan dan Lebaran yang tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi, ini tergantung pada permintaan dan kemampuan masyarakat.

Dia menambahkan, Gaikindo masih menunggu realisasi program mobil rakyat yang diusulkan Kemenperin. Dalam pandangan dia, ada banyak hal yang perlu dilihat, sehingga tidak bisa langsung memastikan kebijakan itu bagus atau tidak. “Saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan itu,” ucap Kukuh.

Dia menilai, mobil rakyat yang dimaksud Kemenperin dengan banderol di bawah Rp 250 juta sesuai dengan realitas pasar mobil di Indonesia. Saat ini, mobil seharga itulah yang terlaris di Indonesia. Tahun lalu, saat stimulus PPnBM-DTP diberlakukan, penjualan mobil di segmen tersebut melejit. “Jadi, kami pasti mendukung usulan itu. Sebab, yang diuntungkan adalah masyarakat sebagai pembeli dan industri bisa jalan,” kata Kukuh.

Sumber: Investor Daily