Mercedes-Benz Kuasai Pangsa Pasar Mobil Mewah di Indonesia

Mercedes-Benz resmi meluncurkan dua varian terbaru dari C-Class untuk pasar Indonesia, yaitu Mercedes-Benz C 300 AMG Final Edition dan Mercedes-Benz C 200 AMG Final Edition, Jumat, 22 Januari 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Mercedes-Benz kembali mempertahankan posisi teratas di segmen kendaraan penumpang mewah atau luxury di Indonesia dengan penjualan 2.537 unit di 2021

Penjualan Mercy mengalami peningkatan sebesar 14% dibandingkan penjualan tahun sebelumnya, dan kembali mempertahankan posisi terdepan di antara luxury brand otomotif di Indonesia. Meskipun industri otomotif Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, Mercedes-Benz tetap menjadi pilihan utama pelanggan Indonesia di segmen mobil mewah. Adapun kontribusi penjualan terbesar dihasilkan dari model GLC, GLE, dan C-Class.

“Kami mengawali tahun 2021 sangat kuat dengan memperkenalkan C-Class Final Edition, di mana generasi terbaru ini telah menjadi sangat populer. Model ini merupakan model pertama dari 10 model kendaraan terbaru yang diperkenalkan di tahun ini," kata Choi Duk Jun, President Director, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, dalam siaran persnya hari ini, Selasa (11/1/2022).

Mercedes juga meluncurkan model-model terbaru yang dirakit secara lokal di Pabrik Wanaherang. New A-Class Sedan dan GLA diperkenalkan pada bulan Juni. Diluncurkan juga New AMG A 35 Sedan dan New AMG GLA 35 pada bulan Oktober, yang dirakit secara lokal di pabrik Wanaherang.

"Tactical sales program bersama dengan financing partner juga berkontribusi dalam pencapaian penjualan kami di tahun 2021. Kesuksesan dari sedan-sedan ternama Mercedes-Benz di segmen ini telah menekankan lebih lanjut posisi Mercedes-Benz dalam menghadirkan kendaraan yang sangat diminati dan dilengkapi teknologi mutakhir," kata Choi Duk Jun.

Mercedes-Benz juga melanjutkan MercedesTrophy Indonesia di bulan Maret 2021 setelah jeda yang cukup lama. Kompetisi golf ini menawarkan kepada pemilik kendaraan Mercedes-Benz kompetisi yang kompetitif dan kepada pecinta golf, namun tetap merasakan pengalaman olahraga khas Mercedes-Benz. Mercedes-Benz juga berhasil membawa para pemenang ke Bali untuk menikmati Mercedes-Benz Luxury Golf yang pertama dengan tujuh babak kualifikasi dan MercedesTrophy Indonesia Final yang paling menantang. StarDrive dan StarExpo sebagai acara tahunan Mercedes-Benz juga telah menarik banyak pengunjung yang menawarkan best customer experience.

“Sepanjang tahun ini, kami telah memperkenalkan layanan terbaru dengan menekankan perasaan tanpa khawatir kepada pelanggan kami seperti 5-year StarService dan 2-year StarTire, ExpressService, serta perawatan kendaraan yang memerlukan waktu satu jam, telah diperluas ke lebih banyak bengkel resmi. Selain itu, kami juga berhasil meluncurkan Virtual Showroom, yang dapat diakses melalui www.mercedes-benz.co.id/virtual-showroom, untuk membeli mobil impian pelanggan kapanpun dan di manapun sesuai kenyamanan pelanggan,” tutup Choi Duk Jun.

