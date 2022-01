Mitsubishi Jual 104.407 Unit Kendaraan Sepanjang 2021

Minggu, 16 Januari 2022 | 19:03 WIB

Oleh : Herman / CAH

Mitsubishi New Xpander (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Sepanjang 2021, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berhasil mencatat total penjualan 104.407 unit dengan pangsa pasar 13,2%. Capaian tersebut meningkat 90,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan total peningkatan penjualan hampir 50.000 unit.

President Director PT MMKSI Naoya Nakamura menyampaikan, capaian di 2021 tentunya sangat memotivasi MMKSI untuk memulai tahun 2022 dengan lebih positif. Penerimaan baik dari konsumen akan produk-produk Mitsubishi juga sangat diapresiasi MMKSI dan memacunya untuk terus memberikan keunggulan dan keuntungan bagi para konsumen.

BACA JUGA Mitsubishi Fuso Dorong Kehadiran Truk Listrik di Indonesia

“Selain adanya relaksasi PPnBM 100% dari pemerintah, kehadiran New Xpander juga membantu kami dalam mencapai angka tersebut dan menjadi bukti bahwa produk serta layanan kami menjawab semua kebutuhan dan ambisi masyarakat Indonesia,” kata Naoya Nakamura dalam keterangan resminya yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (16/1/2022).

Nakamura mengungkapkan, sepanjang 2021, MMKSI telah meluncurkan banyak inovasi untuk produk serta layanannya. Dari sisi produk, MMKSI telah menghadirkan New Pajero Sport, Xpander Rockford Fosgate Black Edition, Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition, serta New Xpander dan New Xpander Cross. Sebagai bentuk kontribusi MMKSI dalam mempercepat perkembangan mobil listrik di Indonesia, MMKSI juga menghadirkan Minicab MiEV pada ajang GIIAS 2021, sebuah kendaraan niaga yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik.

Dari sisi pelayanan, MMKSI tetap secara aktif memperluas fasilitas diler serta bodi dan cat di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, MMKSI juga menghadirkan MIRA, Mitsubishi Virtual Assistant serta beragam inovasi pada fitur-fitur My Mitsubishi Motors ID (MMID).

BACA JUGA Mengulik Fitur Unggulan Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Terbaru

Khusus bulan Desember 2021, MMKSI berhasil mencatat total penjualan 12.617 unit dengan pangsa pasar sebesar 13,8%. Seluruh model kendaraan MMKSI di bulan tersebut juga tetap mempertahankan pangsa pasar yang tinggi. Antara lain Xpander (termasuk Xpander Cross) menjaga pangsa pasar di segmen small MPV sebesar 34%, Pajero Sport meraih pangsa pasar sebesar 30,3% di segmen medium SUV, L300 mempertahankan posisinya di segmen small pick-up 4x2 dengan pangsa pasar 59,7%, begipula dengan model Mitsubishi Triton yang tetap mempertahankan posisinya di segmen pick-up 4x4 dengan pangsa pasar 69,1%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com