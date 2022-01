Perbedaan Dinamo Starter dengan Ampere Mobil yang Perlu Dipahami

Sabtu, 22 Januari 2022 | 05:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dinamo mobil bukanlah komponen yang terdengar familier di kalangan orang awam, tidak seperti ban atau pendingin udara/AC (air conditioner). Padahal, dinamo juga berperan penting pada kelancaran mobil untuk dipakai sehari-hari. Terdapat perbedaan antara dinamo starter dengan dinamo ampere mobil yang perlu diketahui pengguna mobil.

Perawatan dinamo mobil sudah sepantasnya dilakukan dengan baik dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebelum membahas lebih lanjut, sudah tahukah Anda perbedaan dinamo starterdengan dinamo ampere mobil?

Meskipun kelihatannya seperti satu kesatuan, namun faktanya kedua komponen ini berbeda. Masing-masing memiliki fungsi yang sangat krusial bagi mobil. Oleh karena itu, tidak ada salahnya memahami dinamo lebih lanjut.

Perbedaan dinamo starter dengan dinamo ampere mobil selengkapnya bisa disimak berikut.

Sesuai namanya, dinamo starter adalah komponen yang berfungsi untuk menggerakkan gigi flywheel. Inilah penggerak mesin pertama kali ketika Anda menyalakan mesin mobil.

Menurut penjelasan media otomotif Mobilku.org, cara kerja dinamo starter adalah menghasilkan energi gerak yang diperoleh dari energi listrik untuk memutar poros mesin atau crankshaft mesin lewat flywheel atau roda gila.

Sebagai contoh, ketika Anda men-start atau menghidupkan mobil di pagi hari, maka disini melibatkan dinamo starter.

Sementara itu, dinamo ampere adalah komponen yang berfungsi untuk mengecas atau mengisi setrum aki. Dalam hal ini, aki berperan penting sebagai sumber energi listrik yang menyuplai kebutuhan tenaga listrik mobil ketika mesin hidup.

Pada mobil keluaran terbaru, banyak yang prosesnya dimulai dari dinamo ampere kemudian ke ECU atau komputer dahulu, baru terakhir menuju aki.

Ciri-Ciri Dinamo Mobil Mengalami Kerusakan

Setelah mengetahui apa perbedaan dinamo starter dengan ampere, sekarang kita bahas tanda-tanda kerusakannya. Dengan memahami bagaimana kondisi dinamo, Anda bisa mencegah permasalahan yang lebih serius.

Dinamo yang mulai rusak bisa dilihat dari beberapa ciri berikut:

1. Mesin Hidup dan Lampu Indikator Aki Menyala

Apabila lampu indikator aki menyala ketika mesin mobil dihidupkan, ini menjadi pertanda dinamo ampere atau alternator gagal menghasilkan atau membangkitkan energi listrik dan mengecas aki.

2. Alternator atau Dinamo Ampere Mengeluarkan Bunyi Keras

Dinamo ampere yang mengeluarkan bunyi keras kemungkinan disebabkan oleh kerusakan bearing alternator dan bagian dioda rectifier alternator putus.

3. Aki Tekor atau Lemah

Aki tekor atau tidak kuat melakukan starter, besar kemungkinan disebabkan oleh tegangan pengisian alternatornya kurang.

Permasalahan bukan hanya disebabkan oleh dinamo ampere saja, namun bisa juga karena dinamo starter. Nah, Mobilku kembali menjelaskan bahwa kerusakan dinamo starter ini disebabkan oleh:

1. Solenoid Starter Rusak

Secara umum, solenoid starter rusak terletak pada switch atau gulungannya. Switch ini memiliki dua gulungan, yaitu hold in coil dan pull in coil. Ketika gulungan pull in coil bermasalah atau rusak, maka pinion gagal bergerak maju.

Sedangkan apabila gulungan hold in coil rusak, maka daya magnet yang bertugas menahan pinon pada saat terhubung dengan flywheel menjadi berkurang, sehingga gear pinion starter mundur kembali, padahal roda belum berputar.

2. Aki Soak

Aki soak atau lemah menyebabkan tenaga listrik kurang, sehingga mobil yang di-starter mengeluarkan bunyi tek tek. Aki yang soak akibat aliran listrik menuju ke aki kurang juga bisa disebabkan oleh dinamo ampere tidak berfungsi sebagaimana mestinya, di samping karena aki memang sudah lemah atau berumur sehingga kemampuannya penyimpanan daya sudah berkurang drastis.

3. Gulungan Starter Terbakar

Selain karena solenoid starter rusak atau setrum aki kurang, bisa juga dikarenakan gulungan pada motor traster terbakar.

4. Carbon Brush Habis

Carbon brush yang habis tidak akan bisa menyambungkan pull in coil ke ground, sehingga pull in coil tidak dapat bekerja dengan maksimal untuk mendorong bagian pinion gear.

Demikianlah pembahasan tentang perbedaan dinamo starter dengan ampere sehingga jelas perbedaan fungsi serta kegunaan komponen tersebut pada mobil.

