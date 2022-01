Ini Keunggulan Transmisi CVT pada Mitsubishi New Xpander

Minggu, 23 Januari 2022 | 16:30 WIB

Oleh : Herman / FER

Mitsubishi New Xpander dengan pilihan transmisi CVT baru (Foto: Dok. MMKSI)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pada akhir 2021 lalu telah meluncurkan Xpander terbaru yang sudah dibekali pilihan transmisi Continous Variable Transmission (CVT) baru. Keunggulan transmisi ini bisa memberikan efisiensi dan kenyamanan tinggi saat berkendara.

Pebalap yang juga Brand Ambassador Mitsubishi di Indonesia Rifat Sungkar menyampaikan, teknologi CVT sudah menjadi teknologi wajib untuk mobil jaman sekarang. Dengan adanya CVT, friksi yang terjadi sangat sedikit. Dengan friksi yang sedikit, mengemudi menjadi lebih menyenangkan karena tidak adanya hentakan.

"Kemarin saya sempat mencoba beberapa hari dengan beberapa tipe jalanan. Yang sangat berasa adalah saat mencapai RPM 3.000 ke 3.500 RPM, di situ seperti ada dorongan ekstra seakan mobil tidak ada hambatan sama sekali. Lancar sekali dan ketika dipanggil tenaganya akan selalu ada," kata Rifat Sungkar dalam keterangan resminya yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (23/1/2022).

Rifat menambahkan, transmisi baru di New Xpander berbeda dengan transmisi CVT Xpander generasi sebelumnya. Performa CVT New Xpander memberikan keseimbangan antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus.

Di New Xpander, transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4, yang menghasilkan output maksimum: 105 PS pada 6.000 RPM, torsi 141 N.m pada 4.000 RPM.

"Ini berbeda dengan Xpander yang lama. Kick down memang ada tapi dipertahankan di rpm tertentu dan torsi akan mengeluarkan tenaga yang diminta," ucap Rifat.

