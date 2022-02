Daihatsu Cetak Market Share Tertinggi di Awal 2022, Ini Pemicunya

Jumat, 11 Februari 2022 | 17:04 WIB

Oleh : Herman / FER

Daihatsu All New Xenia (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Di awal tahun 2022, pasar otomotif nasional mengalami kenaikan penjualan sekitar 45% menjadi sekitar 78.000 unit.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Januari 2022, tercatat segmen kendaraan yang mendominasi pasar secara berturut-turut mulai dari SUV (Sport Utility Vehicle) dengan kontribusi sebesar 27%, disusul commercial (niaga) 26%, MPV (Multi Purpose Vehicle) 25%, LCGC 16%, City Car 3%, dan segmen lainnya 3%.

Dari sisi penjualan brand, Daihatsu meraih penjualan ritel sebanyak 17.506 unit pada Januari 2022, atau naik 83,7% dibandingkan Januari 2021 yang sejumlah 9.528 unit. Raihan ini juga membuat market share Daihatsu mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 22,3%.

Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso mengatakan, Daihatsu bersyukur dapat mengawali penjualan awal tahun 2022 dengan mencetak rekor market share tertinggi sepanjang sejarah Daihatsu di Indonesia.

"Kami juga mengapresiasi dukungan pemerintah atas kelanjutan insentif PPnBM yang diberikan yang terbukti telah meningkatkan pasar otomotif nasional secara signifikan selama tahun 2021 lalu,” ujar Hendrayadi Lastiyoso dalam konferensi pers secara daring, Jumat (11/2/2022).

Penjualan Daihatsu sendiri terbagi menjadi dua komposisi dengan jenis kendaraan penumpang sebesar 71% dan jenis kendaraan niaga 29%.

Khusus jenis mobil penumpang, penjualan Daihatsu secara berturut-turut didominasi oleh Sigra sebesar 28%, disusul Ayla 14%, All New Xenia 11%, Terios 8%, Rocky 7%. Sedangkan pada jenis kendaraan niaga, Gran Max PU (Pick Up) berkontribusi 22%, disusul GM MB (termasuk blind van) sebesar 8%.

