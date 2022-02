MMKSI Beri Solusi Kostumisasi Xpander Tanpa Gugurkan Garansi

Kamis, 24 Februari 2022 | 20:09 WIB

Oleh : Herman / WBP

Mitsubishi New Xpander. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk memudahkan konsumen New Xpander dan New Xpander Cross yang ingin mengkostumisasi kendaraannya, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sudah menyediakan Mitsubishi Motors genuine accessories. Aksesoris resmi ini juga dirancang dan dikembangkan bersama-sama dengan kendaraan Mitsubishi dan diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, serta daya tahan mematuhi regulasi yang ada dan tidak menggugurkan garansi kendaraan.

General Manager of Product Strategy Division PT MMKSI Guntur Harling menyampaikan, MMKSI mempersiapkan 14 aksesori untuk New Xpander dan 10 aksesori untuk New Xpander Cross bagi pemilik Xpander yang ingin mengkostumisasi kendaraannya.

“Kami mendesain mobil ini dengan agresif, dan kami sudah meriset permintaan konsumen dan laporkan ke kantor pusat, dari situ mereka membuat desain yang sesuai dengan market indonesia. Aksesoris yang ada akan sangat sesuai dengan kebutuhan, kualitasnya juga meningkat,” kata Guntur dalam keterangan resminya yang dikutip Beritasatu.com, Kamis (23/2/2022).

14 item genuine accessories untuk New Xpander yakni front air dam, side air dam, rear air dam, tailgate spoiler, engine hood emblem, side visor, fuel lid garnish, side body moulding, wheel lock nut, muffler cutter, scuff plate, rubber mat, luggage mat, dan dashcam.

Sedangkan 10 item genuine accessories untuk New Xpander Cross yakni side visor, fuel lid garnish, fender garnish, wheel lock nut, tailgate garnish, muffler cutter, scuff plate, rubber mat, luggage tray, dan dashcam.

Sumber: BeritaSatu.com