Lanjutkan Tren Positif, Mitsubishi Gelar Supermarket Exhibition di 22 Kota

Sabtu, 26 Maret 2022 | 15:16 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tengah menggelar pameran otomotif bertajuk Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition yang diselenggarakan di 22 kota pada periode 1-31 Maret 2022.

Director of Sales & Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida mengatakan, Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross serta model unggulan lainnya, tetap menjadi sorotan utama dalam Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition yang diselenggarakan di 22 kota di Indonesia.

"Kami mengajak masyarakat untuk dapat merasakan pengalaman lebih dekat bersama kendaraan Mitsubishi dalam pameran ini dengan harapan konsumen dapat menemukan kendaraan yang sesuai dengan keingingan dan kebutuhan,” ungkap Tetsuhiro Tsuchida dalam keterangan resminya yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (26/3/2022).

BACA JUGA Mitsubishi Fuso Luncurkan 29 Varian Canter dan Fighter X Standar Euro 4

Untuk akhir pekan ini hingga 27 Maret 2022, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition masih berlangsung di Q Mall Banjarmasin, Transmart Padang, Jambi Town Square, Pentacity Balikpapan, Palembang Trade Center.

Kemudian, Centre Point Medan, Living World Pekanbaru, Summarecon Mall Bekasi, Mall Boemi Kedaton Lampung, Kediri Town Square, Transmart Rungkut Surabaya, dan Plaza Asia Tasikmalaya. Khusus untuk aktivitas yang digelar di Mega Mall Manado akan berlangsung mulai 28 Maret 2022 hingga 3 April 2022.

Selain menggelar pameran, MMKSI di bulan Maret ini juga kembali menghadirkan program-program penjualan seperti program pembiayaan, gratis biaya jasa, gratis asuransi, dan penawaran lainnya.

BACA JUGA Life Adventure Jadi Konsep Branding Terbaru Mitsubishi di Indonesia

Untuk New Xpander, promonya antara lain program pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (S&K berlaku) dengan down payment (DP) mulai 10%, atau bunga 0% sampai dengan tenor 2 tahun, atau gratis asuransi 2 tahun.

Kemudian, ada paket smart cash dengan bunga 0% gratis asuransi dan biaya admin, cashback Rp 3 juta (validasi faktur Maret 2022), gratis kaca film Konica Minolta, gratis paket smart untuk perawatan atau servis berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun validasi faktur Maret 2022.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com