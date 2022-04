Mitsubishi Persembahkan Life Adventure di IIMS 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali hadir di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) yang digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Selama 31 Maret hingga 10 April 2022, pecinta otomotif dapat mengunjungi booth Mitsubishi di Hall A1, JiExpo Kemayoran. Di IIMS 2022, MMKSI mengusung konsep branding terbarunya yakni life adventure (‘petualangan hidup’).

“Setelah mengumumkan konsep branding baru MMKSI kepada masyarakat, kami memperkuat komitmen kami untuk menjadi brand yang mendukung setiap orang dalam meningkatkan kualitas hidupnya, serta mengejar passion mereka dalam “Life Adventure” bersama Mitsubishi Motors,” ungkap Naoya Nakamura selaku President Director MMKSI, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, belum lama ini.

“MMKSI akan membawa perspektif baru dalam menyampaikan bagaimana Mitsubishi Motors menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat di Indonesia melalui branding baru ini, yang akan menjadi fundamental aktivitas bisnis kami di Indonesia ke depannya,” imbuh Naoya.

Naoya menjelaskan, booth Mitsubishi di IIMS 2022 akan menghadirkan 7 unit display yang terdiri dari kombinasi varian untuk model New Xpander, New Xpander dengan aksesoris, New Xpander Cross, New Pajero Sport, serta Minicab MiEV. Diketahui, Minicab MiEV merupakan kendaraan listrik keluaran dari Mitsubishi yang saat ini sedang dalam tahap studi pasar. Di booth Mitsubishi, pecinta otomotif juga bisa melakukan test drive New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross.

Lebih lanjut, booth MMKSI di IIMS menghadirkan berbagai program sales seperti down payment (DP) ringan, cashback hingga asuransi kecelakaan diri. Terdapat pula berbagai program after sales menarik di antaranya diskon 15% untuk genuine accessories paket Aero/Aero Plus model Pajero Sport bagi konsumen yang membeli Pajero Sport di IIMS 2022.

Booth Experience

Di IIMS, MMKSI menghadirkan booth experience yang menarik untuk memberikan inspirasi dalam Life Adventure kepada para pengunjung.

Pecinta otomotif bisa mencoba Adventure in Life Corner yang terdiri dari photo booth dan video booth di mana para pengunjung dapat mendokumentasikan momen Life Adventure mereka di booth MMKSI dan membagikan momen mereka di sosial media serta online community Mitsubishi “MiMate”. Momen paling menarik berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari MMKSI.

Tak hanya itu, MMKSI juga kembali menghadirkan MIRA, virtual assistant chatbot dan aktivitas yang melibatkan MiMate serta fitur terbaru MMID. Xpander AP4 Livery Design Modification memberikan kesempatan para pengunjung untuk membuat desain livery baru mobil rally Xpander AP4. Desain terbaik akan berkesempatan untuk dipilih menjadi desain berikutnya dari Xpander AP4 yang akan kembali berlaga pada kejuaraan reli di tahun 2022 ini.

Ada juga aktivitas digital berupa Vlogging Competition untuk menyalurkan passion sebagai car-reviewer bersama professional influencer Fitra Eri di mana kompetisi ini telah dilaksanakan sebelum IIMS 2022 berlangsung dan puncak acara diselenggarakan pada 1 April 2022.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com