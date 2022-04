Rantai Pasokan Terganggu, Ford Motor AS Rugi Rp 45 Triliun

New York, Beritasatu.com - Pembuat mobil AS Ford Motor menderita rugi bersih 3,1 miliar dolar AS atau setara Rp 45 triliun pada kuartal pertama 2022, sementara gangguan rantai pasokan masih menjadi hambatan perusahaan untuk memenuhi permintaan yang kuat.

Kerugian Ford itu terutama disebabkan oleh kerugian mark-to-market sebesar 5,4 miliar dolar pada investasi di Rivian, kata Ford dalam pernyataan resminya, dikutip Sabtu (30/4/2022).

Ford mengatakan, permintaan pelanggan yang kuat untuk produk segar (terbaru) pada kuartal pertama tahun 2022 terganggu oleh masalah rantai pasokan yang terus-menerus yang mengurangi kecepatan perusahaan dalam memenuhi permintaan.

"Daya tarik produk ini--Bronco, Bronco Sport, Maverick, Mustang Mach-E, E-Transit dan sekarang F-150 Lightning--tidak dapat disangkal," kata CEO Ford Jim Farley yang menambahkan hal bahwa hal itu ditunjukkan dengan tingginya pesanan.

Di tengah berkembangnya pasar kendaraan listrik, produsen kendaraan itu berkomitmen untuk mencapai kapasitas produksi EV di seluruh dunia setidaknya 600.000 pada akhir tahun 2023.

Pabrikan otomotif ini yang sedang meningkatkan pasokan baterai, juga sedang dalam proses menuju kapasitas produksi lebih dari 2 juta unit kendaraan listrik (EV) setiap tahunnya mulai akhir 2026.

Pada kuartal pertama tahun ini, kekurangan semikonduktor global yang terus berlanjut menekan kinerja produksi mereka dan pengiriman Januari dan Februari, meskipun tingkat produksi secara signifikan membaik selama bulan Maret.

Produden kendaraan asal AS ini juga melaporkan pendapatan kuartal pertama senilai 34,5 miliar dolar, dengan pengiriman kendaraan ke diler hampir 970.000 unit, turun 9% dari tahun lalu.

Sumber: ANTARA