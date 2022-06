New Colt L300 Terbaru Ditargetkan Terjual 30.000 Unit

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan New Colt L300, generasi terbaru dari model pickup legendaris andalan Mitsubishi yang sudah hadir sejak tahun 1981.

Sampai dengan Mei 2022, total populasi Colt L300 di Indonesia telah mencapai lebih dari 660.000 unit dengan pangsa pasar lebih dari 63% di kelasnya.

Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Tetsuro Tsuchida menuturkan, dengan berbagai ubahan yang dihadirkan, baik dari sisi eksterior maupun interior, New Colt L300 ditargetkan bisa terjual sebanyak 30.000 unit di tahun pertama sejak diluncurkan.

“Tentu harapannya (penjualan) sebanyak mungkin yang dibutuhkan customer kita. Mungkin kalau pakai angka, 30.000 unit di tahun pertama,” kata Tetsuro Tsuchida dalam peluncuran New Colt L300 secara daring, Selasa (28/6/2022).

Namun Tsuchida menegaskan bahwa angka penjualan bukan menjadi prioritas utama. Yang lebih penting menurutnya adalah memberikan pengalaman terbaik untuk konsumen, agar mereka senang dan mendapatkan keunggulan yang maksimal dari produk dan layanan Mitsubishi.

President Director PT MMKSI Naoya Nakamura menyampaikan, New Colt L300 dihadirkan untuk menyempurnakan model sebelumnya yang telah menjadi kendaraan niaga ringan andalan dan partner bisnis konsumen di Indonesia selama lebih dari empat puluh tahun.

Fitur yang disematkan pada New Colt L300 memberikan lima kelebihan utama yakni, memberikan lebih banyak tenaga, lebih lega dengan kargo berdaya muat yang lebih besar, lebih nyaman dengan beragam ubahan interior, lebih ekonomis dengan perawatan di lebih dari 300 bengkel resmi, dan suku cadang yang mudah didapat di lebih dari 3.500 jaringan suku cadang di seluruh Indonesia, serta konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dan ekonomis dengan spesifikasi Euro-4.

