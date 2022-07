Suzuki Ertiga Hybrid, Pilihan Pintar di Tengah Naiknya BBM

Jakarta, Beritasatu.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengentak pasar mobil domestik, dengan merilis All New Ertiga Hybrid. Berbekal teknologi pintar Suzuki Smart Hybrid, Ertiga Hybrid layak disebut sang pendobrak di pasar mobil elektrifikasi nasional.

Alasannya, harga mobil hybrid ini di bawah Rp 300 juta, sedangkan mobil hybrid merek lain rata-rata di atas Rp 400 juta. Selain itu, Ertiga Hybrid menjadi mobil elektrifikasi pertama di segmen tergemuk nasional, low multipurpose vehicle (LMPV), yang diproduksi di dalam negeri, tepatnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Presiden Direktur Suzuki Indonesia Shingo Sezaki, kehadiran Ertiga Hybrid adalah sebuah komitmen kuat dari Suzuki dalam menggabungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia, sesuai tagar #UntukHariyangLebihBaik.

"Kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan terus meningkat. Tetapi, di sisi lain, mobil-mobil elektrifikasi yang ada saat ini harganya di atas daya beli mayoritas,” kata dia dalam acara peluncuran Ertiga Hybrid, belum lama ini.

Seiring dengan itu, dia menyatakan, dengan studi komprehensif dan mendalam, Suzuki membuat inovasi dengan menggabungkan tren teknologi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Hasilnya, Suzuki melepas Ertiga Hybrid, yang menawarkan manfaat mobil elektrifikasi dan efisiensi bahan bakar tapi dengan harga yang sangat kompetitif. Selain itu, All New Hybrid akan diekspor ke berbagai negara tujuan di seluruh dunia.

Ertiga Hybrid merupakan pengembangan serius dari All New Ertiga, terutama dalam hal teknologi. Hadir dengan 17 perubahan, satu yang paling menonjol dari All New Ertiga Hybrid tentu saja adalah teknologi Suzuki Smart Hybrid yang lebih ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakarnya lebih efisien dibandingkan dengan mobil bermesin konvensional.

Berbeda dengan mobil elektrifikasi yang seluruh sumber tenaganya mengandalkan listrik, All New Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional digabungkan dengan ISG (integrated starter generator) dan lithium-ion battery. ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menyimpan energi listrik ke lithium-ion battery.

Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti (engine auto start stop aktif), sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien karena tidak terjadi proses pembakaran.

