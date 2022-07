Lima Alasan Kendaraan Ini Cocok buat Anak Muda

Jakarta, Beritasatu.com - Kaum muda tentu ingin tampil beda dan membutuhkan kendaraan multifungsi untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Jika kamu sedang mencari multi purpose vechile (MPV) yang compact, desain bodinya sporty and stylish, modelnya kekinian dan kaya fitur safety yang canggih, mungkin Toyota All New Veloz adalah jawabannya.

Sebelumnya, Toyota menggelar event test drive bertajuk Velozenses di Mall Kelapa Gading (MKG) 3, Jakarta. Ribuan pengunjung yang hadir juga antusias saat menjajal Toyota All New Veloz di sekitar area parkir mall. Pihaknya juga turut mengundang brand ambassador Toyota Indonesia, aktor Dion Wiyoko dan Rio Dewanto.

Kalau kamu tidak sempet ikutan test drive kemarin, tenang aja. Berikut ini beberapa alasan mengapa Toyota All New Veloz cocok untuk dipakai anak muda. Yuk, disimak!

1. RCTA, Pedal Misoperation Control & T Intouch

Buat kamu yang sering ragu atau deg-degan saat manuver mundur, Toyota All New Veloz kini disematkan berbagai fitur teknologi safety dalam TSS (Toyota Safety Sense) seperti Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention & Pedal Misoperation Control.

Fitur Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention membantu kamu mencegah mobil berpindah jalur secara tidak sengaja di jalan yakni dengan memberikan suara alarm peringatan saat mobil bergerak menyamping di jalan lurus atau “keluar jalur” saat marka jalan lurus. Sedangkan pedal misoperation kontrol adalah fitur yang mencegah tabrakan depan saat parkir ketika tidak sengaja injak pedal gas bukannya pedal rem. Ini adalah teknologi keselamatan yang biasanya terdapat pada model kelas premium yang kekinian dan penuh gaya.

Tak hanya saat berkendara, Toyota juga menyematkan fitur telematic T Intouch melalui aplikasi M-Toyota. Dalam T Intouch yang bisa kamu akses setelah melakukan pendaftaran dan verifikasi, ada fitur Find My Car yang bisa memudahkan kamu mencari titik keberadaan All New Veloz secara akurat. Ini memudahkan kamu mencari letak mobil misalkan lupa parkir di area mana.

T Intouch juga memiliki fitur telematic lainnya seperti Geofencing, e-care maintenance sekaligus berbagai info penting terkait kondisi mobil dan memberi peringatan untuk pengguna saat terjadi masalah atau kendala sebelum perjalanan. Jadi kita bisa lebih aware, nih, sama kondisi mobil.

