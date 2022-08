Mitsubishi Perkenalkan New Xpander Cross di GIIAS 2022

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan pembaruan dari salah satu model flagship Mitsubishi Motors yaitu New Xpander Cross. Model baru ini semakin lengkap dengan peningkatan kualitas di berbagai fitur, keamanan, dan juga kenyamanan.

“Hari ini di GIIAS, kami akan lebih menekankan pada Life’s Adventure Branding melalui pengalaman seru di booth kami. Peluncuran model terbaru dari produk andalan kami, New Xpander Cross, akan menjadi salah satu kegiatan seru yang ditunggu-tunggu," kata President Director MMKSI Naoya Nakamura dalam pembukaan booth Mitsubishi di GIIAS 2022 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (11/9/2022).

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro memaparkan, New Xpander Cross hadir dengan berbagai penyempurnaan dengan tampilan lebih agresif dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. New Xpander Cross hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan desain Dynamic Shield khas Mitsubishi Motors dan kini telah mendapatkan penyegaran.

Pembaruan eksterior terdapat pada T-Shape headlamp, front & rear powerful bumper design, 17-inch alloy wheel design, LED fog lamp, distinctive trapezoid grille, dan wheel arc moulding yang disempurnakan. Pada sisi interior, New Xpander Cross dilengkapi dengan kabin yang luas, serta pilihan konfigurasi kursi yang fleksibel.

Penyempurnaan lainnya pada model ini ada pada penambahan fitur-fitur yang dapat menambah kenyamanan pengguna, yaitu wireless charger, 8inch LCD meter cluster, new steering wheel design, serta telah dilengkapi dengan micron air filtration yang menjaga sirkulasi kualitas udara di dalam kabin.

Dari sisi fitur keselamatan, New Xpander Cross semakin lengkap dengan disematkannya sistem pengereman AYC yang meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin.

Bekerja sama dengan anti-lock braking system (ABS) dan active stability control (ASC), sistem ini mendukung keselamatan,

keamanan, dan kenyamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan. New Xpander Cross hadir dalam dua varian, CVT premium package dan manual transmission (MT).

Lima pilihan warna New Xpander Cross yakni quartz white pearl, jet black mica, blade silver metallic, graphite gray metallic, dan warna baru green bronze metallic. Untuk varian CVT premium package dibanderol Rp 335.750.000, sedangkan varian MT Rp 309.950.000.

Sumber: BeritaSatu.com