Berakhir Besok, Ini yang Terbaik di Ajang GIIAS 2022

Tangerang, Beritasatu.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang digelar sejak 11 Agustus 2022 akan berakhir pada Minggu, 21 Agustus 2022.

Mengapresiasi semua peserta GIIAS 2022, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menggelar acara khusus exhibitor night, sebagai bentuk apresiasi untuk semua pendukung terlaksananya pameran otomotif tahun ini.

Kategori yang mereka berikan pun meliputi semua brand yang ikut dalam pameran ini. Tentu didasarkan pada luasan ruang pamer, jenis kendaraan, kategori kendaraan bahan komponen, aksesori hingga kategori kendaraan yang paling banyak dites dalam pameran ini.

Kategori best independence day booth - APM dimenangi oleh Daihatsu, sementara untuk kategori best independence day - supporting industry diraih oleh Astra Financial.

Di kategori kendaraan, tentu cukup banyak kategori yang diberikan. Di kategori passenger car SUV diraih oleh Porsche Cayenne e-Hybrid, lalu MPV diraih oleh Hyundai Stargazer, kemudian kategori sedan diraih Honda Civic RS, lalu ada special exhibit car diraih Toyota GR Yaris AP4, special concept car diraih Lexus LF-Z dan mobil listrik terbaik adalah Hyundai Ioniq 5.

Untuk kategori kendaraan truk diraih oleh UD Trucks New Quester GKE 280, kemudian di kategori bus ada Laksana Legacy SR3, kemudian special exhibit commercial vehicle diraih Adiputro Jetbus Transit Monocoque. Sedangkan di kategori kendaraan yang paling banyak dites oleh pengunjung adalah Wuling Air EV.

"Keberhasilan pameran Gaikindo yang ke-29 ini, tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, pemerintah Indonesia, para peserta dari agen pemegang merek (APM) anggota Gaikindo, dan tentunya para sponsor. Tidak lupa Gaikindo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh media dari Indonesia dan negara-negara lainnya, serta tentunya terima kasih kami untuk para pengunjung setia GIIAS,” ujar Ketua Penyelenggara GIIAS 2022 sekaligus Ketua III Gaikindo, Rizwan Alamsjah di pameran GIIAS 2022, Sabtu (20/8/2022).

Sebagai informasi, rangkaian GIIAS 2022 the Series telah dimulai pada 11-21 Agustus 2022 di BSD City, Tangerang. Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan GIIAS Surabaya pada 14-18 September 2022 di Grand City Convex, lalu GIIAS Medan pada 5-9 Oktober 2022 di Santika Premier Hotel and Convention, serta GIIAS Makassar pada 16-20 November 2022 di Celebes Convention Center.

