Pasar Mobil Listrik Tumbuh, EVCuzz Siap Tambah SPKLU

Jakarta, Beritasatu.com - PT Exelly Elektrik Indonesia (EVCuzz) sebagai provider dan operator electric vehicle (EV) charging station menerima penghargaan #1 Best Of The Best Annual Award 2022 Kategori No 1 The Best Product Winner 2022, di Patra Bali Resort & Villa, Bali, Jumat (26/8/2022).

CEO EVCuzz, Abdul Rahman Elly yang biasa disapa Elly mengatakan, penghargaan ini menjadi pemacu semangat EVCuzz untuk berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat dalam upaya transformasi energi dengan pembangunan insfrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

"Penghargaan yang kami raih menjadi penyemangat bagi kami sebagai anak bangsa Indonesia untuk berkarya selaras dengan program pemerintah dalam percepatan pengadaan mobil listrik di tanah air," kata Abdul Rahman Elly, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (27/8/2022).

Elly menjelaskan, EVCuzz telah mendapatkan izin resmi SPKLU dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkuat infrastruktur pengisian (charging) baterai mobil listrik.

"Penghargaan yang diberikan oleh majalah Penghargaan Indonesia kepada perseroan adalah objektif sebagai operator swasta SPKLU yang saat ini masih memimpin terdepan," jelasnya.

Menurut Elly, target EVCuzz kedepan adalah terus menambah SPKLU sekaligus menjaga kualitas jaringan dan layanan untuk pelanggan.

"Tentu saja tujuannya adalah mendapatkan kembali penilaian yang baik dari publik dan meraih penghargaan-penghargaan lain dari lembaga-lembaga independen," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com