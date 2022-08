Nippon Paint Hadirkan Pelumas Semprot Serbaguna Selley RP7

Jakarta, Beritasatu.com – Nippon Paint menghadirkan pelumas semprot Selleys RP7 sebagai pelindung bagian kendaraan yang rawan karat atau melumasi komponen yang bergerak.

Menurut praktisi otomotif, Antonius Yuliyanto ketika melakukan pembelian kendaraan baru biasanya akan ada garansi yang diberikan diler dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan jarak tempuh. Jika masa garansi sudah habis, maka tantangan selanjutnya adalah melakukan perawatan atau pembersihan secara rutin guna memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi prima dan nyaman dalam jangka waktu yang lama.

“Kita berada di negara beriklim tropis, terutama ketika memasuki musim hujan bodi atau mesin menjadi lebih lembap dan berisiko menimbulkan korosi. Tentu saja, kondisi ini menjadi momok bagi kendaraan yang materialnya menggunakan besi. Sehingga, kendaraan memerlukan perawatan ekstra,” papar Aant panggilan akrab Antonius Yuliyanto, saat talkshow “Selleys RP7-Ahlinya 3P: Pelumas, Pelindung, Pembersih” di Habitate Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Lebih lanjut Aant menjelaskan bahwa pencegahan terhadap karat ini jamak dilakukan. Segera cuci kendaraan setelah kehujanan untuk hilangkan garam dan asam yang terlarut di dalam air hujan, serta kotoran.

Namun kendaraan yang sering terkena hujan dan dicuci juga berpotensi menimbulkan kering pada beberapa area bergerak seperti engsel, handle pintu pada mobil hingga as standar samping, as standar tengah, as handle rem dan kopling, rantai sampai lubang anak kunci pada motor sehingga diperlukan cairan pelumas.

Bak gayung bersambut, sejak Desember 2021 Nippon Paint yang saat ini sudah menjelma sebagai Beyond Coating melakukan ekspansi bisnis pada kategori SAFL (Sealant, Adhesive, Filler, Lubricating Spray) dengan mengakuisisi Selleys dari Australia sekaligus menghadirkan Selleys RP7 – pelumas semprot serbaguna dengan fungsi 3P: pelumas, pelindung, pembersih.

Diakui Product Category Manager (SAFL & Mortar) Nippon Paint Indonesia MN Ardhan, cairan penetrant atau cairan pelumas terbukti ampuh menangani masalah yang ditimbulkan air, yaitu karat, engsel seret sampai bunyi berdecit di berbagai komponen yang bergerak.

“Sebagai pelumas, Selleys RP7 melumasi bagian-bagian kendaraan yang berpotensi terdapat gesekan, misalnya baut, lubang kunci, engsel, atau rantai. Selanjutnya, fungsi sebagai pelindung adalah memberikan perlindungan lebih lama terhadap karat, serta mampu membersihkan kotoran yang menempel pada bodi kendaraan. Selain itu, cairan yang lebih dingin mempermudah pelepasan karat,” ujar MN Ardhan.

Selleys RP7 telah dipasarkan secara global, baik di Australia, Afrika Selatan, Arab Saudi, hingga negara-negara lain di benua Asia. Oleh karena itu, Nippon Paint yakin bahwa Selleys RP7 dapat bersinergi dengan sejumlah stakeholders mulai dari dealer, aplikator, mandor, hingga pelaku jasa konstruksi.

General Manager (TU Division) Nippon Paint Indonesia Mark Liew, mengatakan bahwa potensi pangsa pasar produk di Indonesia dapat mencapai Rp 6 triliun dengan proyeksi pertumbuhan tahunan mencapai 10%.

Lebih lanjut Mark Liew menambahkan bahwa Nippon Paint sudah 50 tahun menjadi pemain di industri otomotif sebagai pemasok cat untuk Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, dan lain sebagainya. “Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di industri otomotif, sehingga ini menjadi peluang yang luar biasa bagi Nippon Paint untuk terus mengembangkan berbagai inovasi dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan rekan-rekan otomotif,” tandas Mark.

Sumber: BeritaSatu.com