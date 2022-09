Mobil Listrik Wuling Siap Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

Jakarta, Beritasatu.com – Wuling Motors (Wuling) siap mendukung kebijakan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas pemerintah. Apalagi perseroan juga sudah memiliki jenis kendaraan listrik yakni Wuling Air ev.

Pihak Wuling juga menilai kebijakan ini dapat mempercepat pelaksanaan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).

Seperti diketahui, jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) diminta menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas operasional.

BACA JUGA

Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas, Gaikindo Ingatkan Jangan Impor

Hal ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Inpres 7/2022 ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Para Gubernur, Bupati/Wali Kota.

“Kami melihat itu merupakan salah satu peta jalan atau roadmap dari pemerintah untuk percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia,” kata Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani saat dihubungi Beritasatu.com, di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

BACA JUGA

Wagub Riza: Anggaran Mobil Listrik Sudah Dipersiapkan

Dian menyampaikan, Wuling Air ev saat ini sudah diproduksi di pabrik Wuling yang berada di Cikarang. Model ini resmi diluncurkan secara global pada pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 pada 11 Agustus 2022 lalu.

“Mengenai kesiapan Wuling dalam produksi dalam negeri, tentunya siap untuk mendukung, termasuk salah satunya kehadiran kendaraan listrik pertama Wuling yang sudah dipasarkan di Indonesia, yaitu Wuling Air ev,” kata Dian.

Sekilas tentang Wuling Air ev, Dian memaparkan, kendaraan yang menggabungkan sentuhan teknologi dan futuristik ini dibekali dengan berbagai fitur modern yang inovatif, seperti intelligent tech-dashboard, multifunction steering wheel, integrated floating widescreen, serta futuristic center console. Kenyamanan juga menjadi daya tarik dari kabin Wuling Air ev dengan konfigurasi 4-seater.

BACA JUGA

Mobil Listrik Wuling Air Ev Mulai Diproduksi di Cikarang

Mobil ramah lingkungan ini memiliki berbagai keunggulan, mulai dari kemudahan pengisian daya yang dapat dilakukan di rumah, keamanan baterai yang terjamin, sampai dengan rangka yang kokoh serta airbag.

Fitur canggih lainnya seperti Wuling remote control app dengan fasilitas internet of vehicle dan perintah suara berbahasa Indonesia dengan WIND. Wuling Air ev dipasarkan dengan harga mulai Rp 238.000.000 hingga Rp 295.000.000 on the road (OTR) Jakarta.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com