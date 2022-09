AHM Luncurkan Motor Sport New Honda CBR250RR, Ini Harganya

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New CBR250RR dengan mengadopsi karakter motor besar dalam keseluruhan desain bodi, fitur berlimpah, dan performa mesin lebih bertenaga. New CBR250RR kini memiliki tampilan desain aggressive shape dengan dimensi yang lebih lebar pada keseluruhan tampilan bodi.

Bertema speedy shape, karakter potongan-potongan tajam pada setiap lekukan semakin menambah kesan agresif dan kecepatan layaknya motor balap. Desain bodi model terbaru ini turut mendukung dalam memberikan kontribusi untuk kemudahan pengendalian saat melakukan manuver.

President Director AHM Keiichi Yasuda menyampaikan, New CBR250RR saat ini menjadi supersport 250cc terbaik di kelasnya karena performa tingginya serta ragam fitur futuristik yang mendukung pengendaranya. Perubahan terbaru berkarakter motor besar ini juga diyakini dapat semakin menarik perhatian pecinta sepeda motor di Indonesia.

"New CBR250RR diproduksi dengan teknologi tinggi di pabrik AHM Karawang. Pada beberapa bagian teknologi mesin ini mengadopsi tingkat akurasi seperti model big bike,” ujar Yasuda di peluncuran New CBR250RR, Senin (19/9/2022).

New CBR250RR varian SP dan SP Quick Shifter dibekali mesin 250cc 2-silinder DOHC 8-katup yang compact, sehingga mampu menghasilkan tenaga maksimal 31 kW (42 PS) / 13.000 rpm dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5 kgf.m)/ 11.000 rpm.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengungkapkan, sebagai motor lightweight supersport, bobot ringan dari New CBR250RR memberikan kemudahan bagi pengendaranya untuk menikmati pengalaman bermanuver yang lebih baik.

Motor AHM ini hanya butuh waktu 8.65 detik untuk mencapai jarak 200 meter dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 175kpj. Catatan waktu ini menempatkan varian terbaru CBR sebagai standar performa tertinggi di kelas super sport 250cc dua silinder.

New CBR250RR varian standar, SP dan SP-Quick Shifter juga telah dilengkapi fitur terbaru yakni suspensi depan yang dilengkapi dengan SFF-big piston. Fitur terbaru ini membuat sepeda motor lebih stabil saat dikendarai. Fitur baru pada New CBR250RR varian SP dan SP – Quick Shifter juga tampak dengan disematkannya lampu hazard.

Terdapat empat mode quick shifter yang dapat disesuaikan pada New CBR250RR, yaitu mode yang mengaktifkan quick shifter untuk menaikkan dan menurunkan gigi, untuk menaikkan gigi saja, untuk menurunkan gigi saja, dan mode quick shifter off.

AHM menghadirkan warna baru untuk New CBR250RR varian SP yakni mystique blue yang dipasarkan dengan harga OTR (on the road) DKI Jakarta Rp. 75.150.000. Sedangkan, untuk varian SP-Quick Shifter hadir dengan harga baru bravery red black, Honda racing red dan tri color yang dibandrol mulai dari untuk Rp. 79.200.000. Kemudian, untuk New CBR250RR varian standar hadir dengan dua pilihan warna yakni black freedom dan mat gunpowder black metallic dipasarkan mulai dari Rp 62.850.000.

