1,5 Tahun Mengaspal, Harga New Pajero Sport Bekas Masih Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Mitsubishi New Pajero Sport masih jadi favorit masyarakat di segmen SUV 7 kursi ladder frame. Pada Agustus 2022, pangsa pasar Pajero Sport di segmen medium SUV 2.500 cc (4x2 dan 4x4) sebesar 44,1% dengan total penjualan 1.481 unit. Hal itu membuat harga mobil bekas Mitsubishi Pajero Sport masih cukup tinggi.

"Segala layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Mitsubishi Motors kepada konsumen di Indonesia yang dilengkapi dengan jaringan dealer resmi dan fasilitas perbaikan kendaraan yang tersebar di seluruh Indonesia, akan memastikan kualitas produk serta nilai jual kembali kendaraan Mitsubishi tetap tinggi, sehingga menjadi nilai investasi yang baik untuk konsumen," kata Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Tetsuro Tsuchida dalam keterangan resminya, Kamis (22/9/2022).

BACA JUGA

Ini Fitur Keselamatan di Mitsubishi New Pajero Sport

New Pajero Sport diluncurkan pada Februari 2021 lalu. Saat diluncurkan, varian Dakar Ultimate 4x4 AT dibanderol Rp 733.700.000, Dakar Ultimate 4x2 AT Rp 624.700.000, Dakar 4x2 AT Rp 575.700.000, Exceed 4x2 AT Rp 517.800.000, Exceed 4x2 MT Rp 502.800.000, dan varian GLX 4x4 MT Rp 567.800.000.

Dari pantauan Beritasatu.com di berbagai situs jual beli mobil bekas, Pajero Sport bekas yang diluncurkan tahun 2021 harga terendahnya masih di atas Rp 500 jutaan. Misalnya di platform OLX Autos, Pajero Sport Dakar 4x2 tahun 2021 dibanderol Rp 565 juta dengan odometer 20.000. Ada juga yang menjual dengan harga Rp 525 juta sampai Rp 545 juta dengan odometer yang lebih tinggi. Saat diluncurkan pada Februari 2021 lalu, Dakar 4x2 AT dibanderol Rp 575.700.000.

Untuk varian Dakar 4x4 Ultimate 2021 yang saat diluncurkan dibanderol Rp 733.700.000, di situs jual beli mobil bekas dibanderol masih Rp 675 juta. Untuk Dakar Ultimate 4x2 AT 2021, di situs jual beli mobil bekas dihargai sekitar Rp 610 juta dengan odometer 12.000-an. Saat diluncurkan, harganya Rp 624.700.000

BACA JUGA

Mengulik Fitur Terbaru di Mitsubishi New Pajero Sport

ekilas tentang New Pajero Sport, kendaraan ini dikembangkan dengan mempertimbangkan masukan dari konsumen di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu pasar terpenting Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di kawasan Asean. Ada banyak fitur keselamatan yang sudah tersedia di New Pajero Sport, antara lain forward collision mitigation (FCM), ultrasonic miss-acceleration Mitigation system (UMS), blind spot warning - lane change assist (BSW-LCA), rear cross traffic alert (RCTA), electric parking brake (EPB), hingga brake auto hold (BAH).

New Pajero Sport juga sudah memiliki tujuh buah kantong udara sebagai piranti keselamatan aktif. Fitur lain yang sudah menjadi standar yaitu active stability & traction control (ASTC), anti-lock braking system, electronic brake distribution, hingga brake assist.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com