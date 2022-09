Honda Segarkan Tampilan Vario 125, Ini Wujud Barunya

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan tampilan skutik New Honda Vario 125 melalui sentuhan desain sporty teranyar.

Skutik Honda 125cc ini semakin terlihat agresif dengan tampilan V shape yang merupakan ciri khas Honda Vario dan penggunaan LED pada semua pencahayaan.

New Honda Vario 125 mengaplikasikan fitur dan teknologi terkini berupa Honda smart key system untuk tipe ISS, full digital panel meter, dan USB charger pada console box.

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan, model terbaru skutik ini juga hadir dengan ukuran ban yang lebih lebar, serta kapasitas penyimpanan bagasi yang besar hingga 18 liter.

“Honda Vario 125 hadir dengan desain sporty terbaru, beragam fitur, dan teknologi canggih yang kami sematkan untuk mendukung kenyamanan berkendara dan memberikan kepuasaan bagi masyarakat. Sebagai skutik teririt di kelasnya, kami berupaya untuk memberikan nilai tambah yang menunjang aktivitas pengendaranya,” kata Keiichi Yasuda, Senin (26/9/2022).

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman menambahkan, penyegaran tampilan baru New Honda Vario 125 merupakan upaya AHM untuk terus menjawab kebutuhan konsumen pecinta skutik yang semakin beragam.

New Honda Vario 125 menggunakan stripe terbaru dengan sentuhan warna roda titanium dan warna matte pada bodi sesuai dengan trend motor premium untuk varian CBS-ISS SP yaitu advance matte white dan advance matte blue.

Tampilan stripe baru juga dihadirkan untuk tipe CBS-ISS advance matte black dengan penyematan 3D emblem untuk tulisan Vario.

Untuk tipe CBS akan hadir dalam dua varian warna yaitu sporty black dan sporty red. Skutik ini juga telah dibekali kapasitas mesin 125cc liquid cooled engine dengan teknologi eSP.

New Honda Vario 125 Tipe CBS dipasarkan Rp 22.350.000 on the road (OTR) Jakarta, tipe CBS-ISS dipasarkan seharga Rp 24.000.000 OTR Jakarta, sedangkan tipe CBS-ISS SP dipasarkan Rp 24.250.000 OTR Jakarta.

Sumber: BeritaSatu.com