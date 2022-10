JLM Auto Indonesia Buka Kesempatan Test Drive"The New Range Rover"

Jakarta, Beritasatu.com– PT JLM Auto Indonesia, sebagai distributor tunggal Jaguar Land Rover di Indonesia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan test drive mobil “The New Range Rover” – generasi kelima Range Rover dari merek Land Rover – hingga pertengahan Desember 2022 di area Ashta Distric 8, Jakarta.

Kesempatan untuk merasakan pengalaman mengendarai itu dilakukan menyusul peluncuran “The New Range Rover” yang telah dilengkapi teknologi untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan baru-baru ini. Presiden Direktur PT JLM Auto Indonesia Gerry Kertowidjojo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik sejak pandemi telah memberikan dampak positif terhadap industri bisnis otomotif, khususnya pasar kendaraan mewah yang kembali hidup.

“Kami yakin dan optimis, Jaguar Land Rover dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dengan terus menyajikan inovasi melalui jajaran model kendaraan terbaru yang tampil lebih elegan dan mengadaptasi teknologi terkini, kami secara konsisten dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi para konsumen di seluruh Indonesia,” ujar Gerry dalam keterangannya baru-baru ini.

Head of Retail Network PT Indomobil Trada Nasional Susilo Darmawan yang turut hadir pada acara tersebut pun menyatakan antusiasmenya terhadap "The New Range Rover". Dia mengatakan bahwa sebagai mitra akan selalu mendukung PT JLM Auto Indonesia dalam memperkuat posisinya di pasar otomotif Indonesia. Hal ini seiring dengan misi dan semangat untuk selalu berinovasi dan menghadirkan pengalaman berkendara yang premium bagi konsumen, khususnya para pecinta otomotif.

BACA JUGA

JLM Auto Indonesia Jadi Distributor Tunggal Jaguar Land Rover

Disebutkan dalam pernyataan bahwa tampilan Range Rover generasi terbaru ini memiliki badan kendaraan yang lebih kokoh dengan garis desain tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya namun dengan sentuhan aksen di beberapa bagian, seperti pada sisi grille, bumper, interior hingga bahan tempat duduk, juga dilengkapi dengan teknologi terbaru sehingga "The New Range Rover" tampil lebih kekinian.

Direktur Penjualan & Pemasaran PT JLM Auto Indonesia Irvino Edwardly menuturkan, “The New Range Rover” generasi baru memadukan desain kemewahan yang sempurna, sederhana namun tetap mewah. Hadir dengan tujuh kursi, Range Rover generasi kali ini akan tersedia dalam berbagai varian yang menerapkan teknologi mild-hybrid dan dilengkapi turbocharger sehingga memungkinkan mencapai kecepatan maksimum 242 km/jam.

Kendaraan SUV itu juga dilengkapi sistem all-wheel drive sehingga memberikan keseimbangan pengendalian saat kondisi jalan normal, dan menyalurkan tenaga secara halus untuk mencegah selip saat berada di medan yang lebih menantang. “Harapannya, dengan kehadiran 'The New Range Rover', dapat memberikan pilihan bagi konsumen dan pasar otomotif dapat tumbuh lebih positif dibandingkan dua tahun terakhir,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR