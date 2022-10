Kawasaki Motor Indonesia Rilis KLX230 SE dan KLX230 SM

Jakarta, Beritasatu.com – PT. Kawasaki Motor Indonesia sebagai Agen Pemegang Merek Kawasaki di Indonesia, melakukan penyegaran terhadap salah satu line-up model sepeda motor dual purpose pemula terlarisnya, yaitu KLX230 (SE), KLX230S & KLX230SM.

KLX230 series tampil dengan penyempurnaan yang lebih agresif, motor ini semakin menonjol dari pendahulunya. Lampu depan kini berteknologi LED dalam kemasan cover baru serta pemakaian fender depan yang makin agresif.

"Ini merupakan pertama kalinya penggunaan lampu berjenis LED di kelas motor ber-genre dual purpose. Bagi para rider penggemar on road dan off road, motor ini diyakini oleh pihak Kawasaki merupakan motor dual purpose yang tangguh untuk di segala medan. Varian KLX230 series menggunakan kapasitas mesin yang sama dan kami menawarkan tiga fitur utama yang diadaptasi ke motor Dual Purpose ini, yaitu tenaga yang lebih stabil, rugged chassis dan high-performance capability," tutur Head Sales & Promotion PT. Kawasaki Motor Indonesia, Michael C Tanadhi melalui siaran pers, Minggu (16/10/2022).

Untuk varian KLX230 series, hadir model KLX230 S dengan memiliki tampilan khas Low Down Seat, atau jok yang didesain rendah. Lain daripada tipe-tipe sebelumnya.

“Adapun penyegaran yang diberikan kepada salah satu tipe trail terlaris PT KMI ini adalah untuk bisa memberikan upgrade varian trailyang sudah menjadi pilihan terpercaya bagi konsumen,” ungkap Michael.

Yang istimewa, khusus tipe KLX230 SE, kini dibekali suspensi depan inverted ...

Sumber: BeritaSatu.com