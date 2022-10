Kembangkan Mobil Listrik, BMW Investasi Rp 26,4 T di AS

Greer, Beritasatu.com– BMW akan menginvestasikan US$ 1 miliar (Rp 15 triliun) di pabrik Spartanburg, Carolina Selatan, Amerika Serikat (AS) untuk mulai memroduksi kendaraan listrik (electrical vehicle/EV) dan tambahan US$ 700 juta (Rp 10 triliun) untuk membangun pabrik baterai listrik di dekatnya. Pengumuman produsen mobil Jerman tersebut mencerminkan komitmennya beralih ke produksi mobil listrik di Amerika Utara, sejalan rencana produsen mobil besar lainnya.

Investasi di pabrik kendaraan seluas 7 juta kaki persegi (sekitar 65,03 hektare) di Greer, kaki Pegunungan Blue Ridge, akan menambah jumlah pekerjaan kepada 11.000 pekerja di sana.

"Pabrik baterai yang dibangun di dekat Woodruff akan mempekerjakan 300 orang," kata BMW.

Perekrutan dimulai dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, BMW mengatakan telah menandatangani kesepakatan dengan Envision AESC Jepang untuk memasok sel baterai kelas baru. Setidaknya enam SUV listrik akan dibangun di pabrik di Greer pada 2030. Envision akan membangun pabrik di lokasi yang tidak ditentukan di Carolina Selatan.

Sel dari pabrik Envision akan dikirim ke pabrik seluas 1 juta kaki persegi (9,29 ha) di Woodruff, merakit kemasan baterai untuk SUV listrik yang lebih besar. Perusahaan mengatakan sel-sel baru akan mengandung bahan kimia baterai yang meningkatkan jumlah energi yang dapat disimpan.

Envision memiliki pabrik di Smyrna, Tennessee, AS dekat pabrik perakitan Nissan dan sedang membangun pabrik di Kentucky.

BMW sudah membangun modul baterai lithium ion untuk dua SUV hibrida gas dan listrik plug in yang dibangun di lokasi. Pabrik di Greer, yang dibuka 30 tahun lalu, kini memproduksi 11 model SUV. BMW mengatakan pabrik tersebut telah menjadikan BMW menjadi pengekspor otomotif terbesar di AS berdasarkan nilai kendaraan.

“Kami mengantisipasi meningkatnya permintaan kendaraan listrik tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia,” kata kepala BMW Oliver Zipse, dilansir dari AP pada Jumat (21/10).

Sayangnya BMW tidak menjelaskan lebih lanjut kapan EV baru pertama akan diproduksi. Zipse hanya mengatakan perusahaan ingin meningkatkan produksi EV di pabrik sebesar 10% setiap 2 tahun, dengan tujuan memiliki jumlah EV menjadi setengah dari total produksi mobil pada 2030.

Sejak memulai pembangunan pabrik pada tahun 1992, perusahaan telah menginvestasikan US$ 12 miliar di Carolina Selatan. "Ini adalah pabrik terbesar pembuat mobil Jerman," katanya.

Pengumuman BMW mengikuti beberapa pengumuman pabrik perakitan baterai dan kendaraan listrik di Amerika Utara, ketika para produsen mobil mencoba membangun rantai pasokan domestik untuk penggerak kendaraan generasi berikutnya.

Produsen mobil lain telah menguraikan tujuan ambisius untuk produksi EV. General Motors menyasar pembuatan kendaraan listrik untuk penumpang pada 2035. Ford ingin setengah dari produksi globalnya menjadi kendaraan listrik pada 2030.

FOrd, GM, Hyundai-Kia, dan VinFast semuanya mengatakan akan membangun pabrik perakitan EV di AS atau memperlengkapi kembali pabrik yang lebih tua untuk memproduksi EV. Tesla menyasar pembangunan pabrik baru di Amerika Utara.

Selain itu, Honda, Ford, GM, Toyota, Hyundai-Kia, Stellantis, dan VinFast dari Vietnam telah mengumumkan rencana untuk total 11 pabrik baterai AS.

Undang-undang AS yang baru, yakni Undang-Undang Pengurangan Inflasi, memberi insentif untuk perusahaan yang membangun baterai di Amerika Utara.

Sumber: AP