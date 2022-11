Ini Strategi Sepeda Motor Listrik Honda hingga 2030

Jakarta, Beritasatu.com – PT Astra Honda Motor (AHM) mengumumkan strategi dan roadmap sepeda motor listrik Honda di Indonesia hingga tahun 2030. AHM berencana akan memasarkan sejumlah kendaraan listrik sebagai bagian dari Honda e:Technology berupa moped listrik dan sepeda motor listrik Honda hingga tahun 2030.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman menyampaikan, setelah meluncurkan PCX Electric pada tahun 2019, AHM akan melanjutkan pengenalan sepeda motor listrik Honda lainnya pada tahun depan sebanyak dua model.

"Upaya ini akan dilanjutkan pada tahun 2024 sebanyak dua model dan terus berlanjut hingga tahun 2030 dengan meluncurkan kembali tiga model sepeda motor listrik lainnya," ujar Loman di pembukaan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Loman menjelaskan, produk sepeda motor listrik yang akan dipasarkan AHM memiliki pilihan pengisian daya ulang langsung melalui listrik (direct charging) maupun melalui baterai yang dapat ditukar (swapping battery).

Tren kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik di Indonesia membuat perusahaan semakin memperkuat strategi terbaik untuk konsumen setia di Indonesia. Karenanya, AHM memperkuat kompetensi putra putri bangsa yang akan memproduksi sepeda motor listrik Honda dengan kompetensi mumpuni, serta berkolaborasi kuat dengan pemasok komponen lokal dan UMKM manufaktur.

“Dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun memproduksi sepeda motor berkualitas global, kami akan memastikan sepeda motor listrik Honda yang diproduksi AHM berkualitas, nyaman, dan aman digunakan konsumen. Kami juga akan menyiapkan jaringan penjualan dan purna jual yang terbaik, serta ekosistem kendaraan listrik yang mendukung konsumen beraktivitas dan meraih impiannya,” jelasnya

AHM sendiri menargetkan penjualan 1 juta sepeda motor listrik pada tahun 2030 dalam setahun. Loman mengatakan target ini akan terus berkembang seiring dengan tren pasar dan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran sepeda motor listrik Honda di Indonesia.

Loman menambahkan, selama 3,5 tahun terakhir setelah meluncurkan Honda PCX Electric pada 2019, AHM juga terus mengembangkan studi bersama berbagai pihak dalam ekosistem sepeda motor listrik serta menawarkan skema bisnis penyewaan kepada perusahaan dalam mendukung operasional bisnis di berbagai lini.

AHM juga turut mendukung program pemerintah dalam hal percepatan program elektrifikasi kendaraan bermotor antara lain melalui partisipasinya dalam rangkaian acara Presidensi G20 melalui bantuan 25 unit Honda PCX Electric sebagai kendaraan operasional selama persiapan dan penyelenggaraan kegiatan The 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group Meeting and Ministerial Meeting hingga puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 yang akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022.

Sumber: BeritaSatu.com