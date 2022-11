3.400 Unit New Xpander Cross Mulai Dikirim ke Konsumen

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mulai mengirim unit New Xpander Cross ke konsumen. Sejak diluncurkan pada Agustus 2022 dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, model ini sudah dipesan sekitar 3.400 unit.

Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Tetsuro Tsuchida menyampaikan, produksi New Xpander Cross dimulai pada Oktober 2022, sehingga pengirimannya ke konsumen baru dilakukan pada November 2022 ini.

"Sejak GIIAS 2022, pemesanan New Xpander Cross sudah masuk lebih dari 3.000 unit, mungkin 3.300-3.400 unit karena tiap hari bertambah terus. Hari ini secara simbolis kami mengirim ke 50 konsumen yang ada di Jabodetabek," ungkap Tetsuro Tsuchida dalam acara seremoni serah terima 50 unit Mitsubishi New Xpander Cross kepada konsumen, di area parkir Lobby Timur Gandaria City Mall, Jakarta, Sabtu (12/11/2022).

Tidak hanya di area Jabodetabek, Tsuchida mengatakan pengiriman unit New Xpander Cross juga sudah dilakukan secara bertahap untuk konsumen di berbagai daerah. Jumlah yang saat ini sudah dikirim sekitar 1.500-an unit.

Spesifikasi New Xpander Cross

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro memaparkan, New Xpander cross hadir dengan berbagai penyempurnaan dibandingkan model sebekumnya dengan tampilan lebih agresif dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. New Xpander Cross hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan desain Dynamic Shield khas Mitsubishi Motors dan kini telah mendapatkan penyegaran.

Pembaruan eksterior terdapat pada T-shape headlamp, front & rear powerful bumper design, 17-inch alloy wheel design, LED fog lamp, distinctive trapezoid grille, dan wheel arc moulding yang disempurnakan. Pada sisi interior, New Xpander Cross dilengkapi dengan kabin yang luas, serta pilihan konfigurasi kursi yang fleksibel.

Penyempurnaan lainnya pada model ini ada pada penambahanfitur-fitur yang dapat menambah kenyamanan pengguna, yaitu wireless charger, 8inch LCD meter cluster, new steering wheel design, serta telah dilengkapi dengan micron air filtration yang menjaga sirkulasi kualitas udara di dalam kabin.

Dari sisi fitur keselamatan, New Xpander Cross semakin lengkap dengan disematkannya sistem pengereman AYC yang meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin.

Bekerja sama dengan anti-lock braking system (ABS) dan active stability control (ASC), sistem ini mendukung keselamatan,

keamanan, dan kenyamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan.

Sumber: BeritaSatu.com