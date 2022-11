Sudah 5 Tahun Hadir, Segini Populasi Xpander di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Mitsubishi Xpander telah memasuki usia yang kelima tahun. Pertama kali diluncurkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, Xpander dan juga Xpander Cross saat ini telah menjadi backbone atau tulang punggung penjualan Mitsubishi. Angka penjualannya dalam 5 tahun sudah mencapai lebih dari 250.000 unit.

"Xpander diluncurkan tahun 2017, sampai sekarang sudah 5 tahun. Penjualannya sudah lebih dari 250.000 unit untuk Xpander dan Xpander Cross, atau rata-rata 50.000 unit dalam setahun," ungkap Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro dalam acara seremoni serah terima 50 unit Mitsubishi New Xpander Cross kepada konsumen, di area parkir Lobby Timur Gandaria City Mall, Jakarta, Sabtu (12/11/2022).

New Xpander Cross sendiri merupakan model terakhir dari keluarga Xpander yang diluncurkan pada Agustus 2022. Model ini merupakan penyegaran dari model sebelumnya dengan berbagai perubahan dari sisi eksterior dan juga interior. Hingga saat ini New Xpander Cross sudah dipesan sebanyak 3.400 pemesanan, di mana sekitar 1.500-an unit sudah mulai dikirim ke konsumen.

"Setelah peluncurannya di Agustus 2022 lalu, kami telah memulai pengiriman unit Mitsubishi New Xpander Cross kepada konsumen di seluruh Indonesia sejak bulan November ini,” ungkap President Director PT MMKSI Naoya Nakamura.

Model Terbaru

Selain punya Xpander dan Xpander Cross, penjualan Mitsubishi juga ditopang oleh Pajero Sport, L300, dan Triton. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan mobil hingga triwulan III 2022 758.216 unit. Dari jumlah tersebut, Mitsubishi memberi kontribusi sebanyak 102.111 unit.

Mengenai model baru yang akan diluncurkan, Nakamura mengatakan pihaknya masih mengkaji model seperti apa yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia untuk memperkuat line up Mitsubishi yang sudah ada.

"Sekarang masih dipelajari produk seperti apa yang paling cocok untuk menambah line up kita yang sudah ada saat ini yaitu Xpander, Xpander Cross dan juga Pajero Sport. Pada saatnya nanti, kami akan mengumumkan" kata Nakamura.

Sementara itu, untuk memperkenalkan lebih luas lagi produk-produk Mitsubshi, MMKSI juga kembali menggelar event Life’s Adventure Park di area parkir Lobby Timur Mall Gandaria City selama dua hari, 12-13 November 2022.

Life’s Adventure Park merupakan event yang sarat akan aktivitas bersama keluarga dan bernuansakan keceriaan dan hiburan, yang dibagi menjadi tiga zona yaitu daily life’s adventure zone, wonderful life’s adventure zone, serta tomorrow’s life adventure zone.

