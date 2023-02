Upgrade iOS 16.3, Pengguna iPhone Keluhkan iCloud Bermasalah

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa pengguna iPhone menghadapi masalah pencadangan iCloud setelah melakukan pembaruan iOS ke versi 16.3. Ada beberapa keluhan dari pengguna yang melaporkan masalah sinkronisasi foto dan cadangan di iCloud setelah memperbarui ke iOS 16.3.

Menurut postingan di forum dukungan Apple dan Reddit, pengguna memiliki masalah dengan iCloud terutama di iPhone mereka setelah memperbarui ke iOS 16.3 yang baru dirilis. Setelah memperbarui iPhone, terdapat prompt yang mengatakan “An unexpected error occured. Please try again later,” saat mencoba mengaktifkan iCloud Drive, iCloud backup, dan opsi lainnya.

Advertisement

BACA JUGA

Apple Peringatkan Gangguan Pengiriman iPhone 14 dari Tiongkok

Beberapa pengguna mengatakan masalahnya terletak pada autentikasi dua faktor, yang tidak diaktifkan sebagian besar pengguna. Ada sejumlah tanggapan di sebuah utas yang menunjukkan bahwa mengaktifkan autentikasi dua faktor untuk Apple ID tampaknya menyelesaikan masalah.

Namun, ada sebuah utas di mana pengguna melaporkan bahwa mereka mengalami masalah bahkan setelah mengaktifkan autentikasi dua faktor. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui apa penyebab masalah pencadangan iCloud.

Melansir dari Gadgetsnow, beberapa pengguna mengklaim telah menghubungi Apple, tetapi perusahaan tersebut belum mengomentari masalah tersebut secara terbuka. Tidak ada perbaikan yang tersedia untuk saat ini.

BACA JUGA

Layanan iCloud Miliki Lebih dari 125 Juta Pengguna

iOS 16.3 telah dirilis beberapa minggu lalu untuk iPhone SE generasi kedua dan tipe lainnya yang lebih baru. Pembaruan perangkat lunak ini menghadirkan perlindungan data tingkat lanjut ke semua iPhone di seluruh dunia, menambahkan dukungan untuk kunci keamanan, wallpaper Black Unity, dan lebih banyak lagi.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini