Ini Detail Spesifikasi Lengkap Daihatsu Ayla Terbaru

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memperkenalkan model LCGC (low cost green car) generasi terbarunya, All New Astra Daihatsu Ayla. Model ini hadir dengan berbagai pembaruan dari sisi desain hingga teknologi dibandingkan generasi sebelumnya.

Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Yasushi Kyoda menyampaikan, Daihatsu di Indonesia memiliki strategi utama dari Indonesia, untuk Indonesia, sehingga Daihatsu selalu berusaha mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan di Indonesia.

Advertisement

"Kami bahagia, Astra Daihatsu Ayla telah dipercaya oleh lebih dari 268.009 pelanggan sebagai kendaraan mereka. Kami percaya, All New Astra Daihatsu Ayla dapat menjadi kendaraan yang paling cocok bagi pelanggan, khususnya sebagai kendaraan pertama mereka, serta dapat berkontribusi bagi industri otomotif di Indonesia,” kata Yasushi Kyoda dalam acara first impression All New Astra Daihatsu Ayla di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

BACA JUGA

ADM Perkenalkan Daihatsu Ayla Terbaru, Ini Penampakannya

Kyoda memaparkan, sesuai tagline exciting entry hatchback, All New Astra Daihatsu Ayla kini dibekali dengan platform baru berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture) yang diklaim memiliki beragam keunggulan seperti teknologi terkini, berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan lebih efisien. All New Ayla juga menjadi model DNGA ketiga Daihatsu di Indonesia setelah Rocky dan Xenia yang diluncurkan pada 2021 lalu.

Dari sisi desain, tampilan eksterior All New Astra Daihatsu Ayla didukung desain baru alloy wheel 14’ inch, dan fitur terkini seperti LED headlamp. Pada sisi interior, All New Ayla juga tampil sporty dengan mode advance feeling, ditambah area kabin dan bagasi yang lebih luas.

Secara performa, All New Astra Daihatsu Ayla kini dibekali dengan dua pilihan mesin baru, yakni 1.2L WA-VE, dan 1.0L VVT-i dengan standar EURO 4, sehingga lebih ramah lingkungan.

BACA JUGA

Daihatsu Ayla, City Car Pilihan Para Milenial Indonesia

All New Ayla juga dilengkapi dengan transmisi D-CVT (dual mode continuously variable transmission), membuat akselerasi kendaraan lebih halus, dan bahan bakar yang lebih efisien.

All New Astra Daihatsu Ayla dilengkapi dengan teknologi keselamatan terkini, seperti dual SRS airbag, safety seat belt reminder untuk pengemudi dan penumpang, HSA (hill start assist) yang berfungsi mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan selama beberapa waktu, serta VSC (vehicle stability control) yang berfungsi menjaga kestabilan kendaraan selama melaju dengan mendeteksi dan mencegah kondisi tergelincirnya ban mobil (oversteer dan understeer) di area berbelok.

Dalam hal kenyamanan, All New Ayla juga telah dilengkapi engine push start yang semakin memudahkan pengguna ketika akan berkendara, touchscreen audio 7’ inch yang dapat terkoneksi dengan Android Auto dan Apple Car Play, e-latch backdoor, pengaturan tilt steering, serta fitur kenyamanan lainnya.

ADM akan mengumumkan harga All New Daihatsu Ayla pada acara peluncuran yang direncanakan akan digelar dalam waktu dekat.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini