Mitsubishi Tampilkan Compact SUV XFC Concept di IIMS 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan Mitsubishi XFC Concept dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang diselenggarakan pada 16-26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Mitsubishi XFC Concept merupakan sebuah mobil konsep compact SUV yang mengusung tagline New Xcitement Awaits You.

“Mitsubishi XFC Concept merupakan sebuah konsep untuk mobil compact SUV yang menggabungkan keahlian dan lebih dari 100 tahun pengalaman Mitsubishi Motors dalam pengembangan kendaraan secara global," kata Presiden Direktur PT MMKSI Naoya Nakamura dalam acara pembukaan booth Mitsubishi di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang digelar di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Nakamura menyampaikan, Mitsubishi XFC Concept hadir dengan tiga kelebihan utama, yakni desain yang silky dan solid, smart and quality comfort, serta compact and spacious interior, untuk memberikan sebuah keseruan baru.

Pada ajang IIMS 2023, MMKSI hadir di Hall-A Booth A1 seluas 1.040 m2 dengan tema Life’s Adventure Park – Drive You to The New World Adventure, melalui penekanan pada petualangan hidup sebagai inovasi yang berfokus pada kepuasan pengguna mobil Mitsubishi Motors yang dibagi pada tiga zona utama, yakni Daily Life’s Adventure, Wonderful Life’s Adventure, dan Tomorrow Life’s Adventure.

Selain sorotan utama pada Mitsubishi XFC Concept yang hadir di zona Daily Life’s Adventure bersama dengan Mitsubishi Xpander dan Mitsubishi Xpander Cross. MMKSI juga turut membawa lini kendaraan unggulan Mitsubishi Motors lainnya yang dipasarkan di Indonesia seperti Mitsubishi Pajero Sport, dan Mitsubishi Triton yang hadir pada area Wonderful Life’s Adventure. Sementara pada zona Tomorrow Life’s Adventure, MMKSI menampilkan after sales corner sebagai representasi dan display untuk layanan purna jual Mitsubishi Motors di Indonesia, pengembangan layanan melalui platform digital yang direpresentasikan oleh Mitsubishi Motors ID Corner, juga display unit kendaraan elektrifikasi, Minicab-MiEV dan Outlander PHEV.

