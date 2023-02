Mitsubishi Targetkan Penjualan Minimal 1.000 Unit di IIMS 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang digelar pada 16-26 Februari 2023, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memang tidak meluncurkan mobil terbaru. Namun MMKSI tetap mengincar penjualan minimal 1.000 unit dengan mengandalkan Xpander dan Xpander Cross serta Pajero Sport.

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Tetsuhiro Tsuchida menyampaikan, fokus MMKSI dalam ajang IIMS 2023 adalah mensosialisasikan Mitsubishi XFC Concept yang merupakan satu mobil konsep compact SUV. Karena masih berstatus mobil konsep, MMKSI belum membuka keran penjualan untuk XFC Concept.

Advertisement

"Dalam IIMS 2023 ini memang kita tidak menetapkan angka tertentu sebagai target penjualan. Tetapi di acara sebesar ini, kita pastinya mengharapkan ada penjualan minimal 1.000 unit selama event berlangsung. Kalau sampai 1.500 unit atau 2.000 unit ya alhamdulillah," kata Tetsuhiro Tsuchida dalam acara MMKSI media interview di booth Mitsubishi dalam ajang IIMS 2023 yang digelar di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

BACA JUGA

Mitsubishi Tampilkan Compact SUV XFC Concept di IIMS 2023

Head Regional Sales Group, Sales Marketing and Division PT MMKSI Dermawan Daulay menjelaskan, khusus di IIMS 2023, MMKSI juga sudah menyiapkan program penjualan untuk memudahkan konsumen memiliki mobil Mitsubishi. Misalnya untuk Xpander dan Xpander Cross, disiapkan fasilitas kredit dengan bunga 0% sampai 2 tahun hingga DP ringan 10%.

"Konsumen bisa memilih dengan fleksibel. Bila mereka ingin yang dp ringan, ada dp Xpander dan Xpander Cross mulai dari Rp 20 juta. Juga bila konsumen ingin memilih cicilan yang ringan, tersedia cicilan mulai dari Rp 5 juta, dan tenor yang kami sediakan di IIMS 2023 ini sampai dengan 7 tahun," terang Daulay.

Terkait Mitsubishi XFC Concept yang menjadi sorotan utama di IIMS 2023, General Manager of Product Strategy Division PT MMKSI Guntur Harling memaparkan, Mitsubishi XFC Concept hadir dengan tiga kelebihan utama, yakni desain yang silky dan solid, smart and quality comfort, serta compact and spacious interior.

BACA JUGA

Mitsubishi Segera Produksi Lokal Kendaraan Listrik Niaga Minicab MiEV

XFC Concept memiliki ground clearance yang tinggi dan empat mode berkendara yaitu normal, wet, gravel, dan mud. Mode berkendara baru yakni wet pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi Motors, dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN, seperti kondisi jalan yang dibanjiri hujan secara tiba-tiba.

Selain di IIMS 2023, MMKSI juga akan memperkenalkan Mitsubishi XFC Concept kepada masyarakat yang lebih luas melalui kegiatan roadshow di enam kota besar di Indonesia sepanjang Maret hingga April 2023, mulai dari Pekanbaru, Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini