Di IIMS, Toyota Rilis Mobil Listrik Terbaru New Corolla Cross

Jakarta, Beritasatu.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) memperkenalkan mobil listrik terbaru (electric vehicle/EV) yakni New Corolla Cross versi GR Sport, di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang berlangsung pada 16-26 Februari 2023 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

“New Corolla Cross versi GR Sport telah dilengkapi dengan teknologi elektrifikasi hybrid EV, kami ingin menjawab kebutuhan mobilitas lebih luas yang menginginkan kendaraan mampu memberikan excitement lebih dengan tetap berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan lebih baik.” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto dikutip Investor Daily Minggu (19/2/2023).

Henry mengungkapkan, kehadiran New Corolla Cross versi GR Sport ini menjadi model GR pertama dengan teknologi Hybrid EV di Indonesia. Model ini melengkapi jajaran GR lainnya, yakni GR Yaris, GR Supra, GR 86, All New Agya GR Sport, Fortuner GR Sport, Rush GR Sport, Raize GR Sport, Hilux GR Sport dan Yaris GR Sport.

Selain New Corolla Cross versi GR Sport, Toyota juga menampilkan berbagai lineup ever-better cars dalam ajang IIMS 2023. Tercatat, ada 15 unit kendaraan yang diboyong Toyota pada pameran yang berlangsung selama 11 hari tersebut, mulai pilihan kendaraan berteknologi elektrifikasi, GR sport, dan sporty car, hingga model-model lainnya yang bisa menjadi solusi mobilitas masyarakat Indonesia.

“Melalui ajang IIMS ini, kami menghadirkan Mobility for All, yang merupakan komitmen Toyota dalam upaya memberikan berbagai solusi mobilitas. Tidak hanya menyediakan berbagai pilihan kendaraan, tapi juga dilengkapi dengan teknologi terbaru yang lengkap, serta berbagai layanan mobilitas yang accessible dan advanced,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda.

Toyota juga menghadirkan All New Agya yang baru saja debut secara global di Indonesia. Model generasi kedua ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang lebih luas di segmen yang berbeda, dengan peningkatan menyeluruh pada platform, mesin, transmisi dan suspensi baru untuk menghadirkan performa yang lebih baik, namun tetap efisien.

“Kehadiran All New Agya ini menjadi wujud nyata Toyota untuk memberikan pilihan bagi masyarakat Indonesia dalam berkontribusi mencapai netralitas karbon sesuai dengan kebutuhan mobilitasnya. Toyota All New Agya juga tersedia dalam varian GR Sport, sebagai opsi bagi para first car buyer yang ingin memiliki kendaraan yang lebih sporty dengan performa yang ditingkatkan,” ungkap dia.

