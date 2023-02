Ini Tantangan Operator Seluler Kembangkan Layanan Konvergensi

Jakarta, Beritasatu.com - Layanan konvergensi yang menggabungkan internet fix broadband dan internet seluler atau disebut fixed mobile convergence (FMC) saat ini mulai diadopsi operator telekomunikasi di Indonesia, misalnya oleh XL Axiata dengan Linknet. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam hal pelayanan serta pembayaran layanan. Namun implementasinya tidak mudah karena ada banyak tantangan yang harus dihadapi para operator.

Praktisi digital Guntur Siboro menyampaikan, tantangan utama yang dihadapi operator seluler dalam mengimplementasikan FMC terkait investasi yang tinggi. “FMC ini secara konsep kalau istilahnya Telkomsel akan membuka semua peluang. Namun, ada new cost dan investment, termasuk strategic cost, operation cost, integration cost, jadi tidak mudah bagi misalnya antara Telkomsel dengan Indihome untuk berintegrasi," kata Guntur dalam diskusi IndoTelko Forum bertajuk “Entering Telecommunication Convergence Era How To Respond?“, di Jakarta, Kamis (23/02/2023).

Tantangan kedua dalam hal mengintegrasikan jaringan. Pasalnya jaringan seluler dan jaringan kabel atau fixed memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga tidak mudah menggabungkan kedua layanan tersebut dalam satu layanan yang terintegrasi.

“Ketika kita bicara FMC, revenue model juga akan tabrakan. Katakanlah nanti ketika Telkomsel merger dengan Indihome, revenue model-nya aja tabrakan. Kalau mau diintegrasikan, di-bundling, pilih yang mana? Kompleks. Billing system-nya akan kacau. Jadi revenue model ini tidak semudah itu diintegrasi, karena revenue model-nya beda-beda," kata Guntur.

Direktur Eksekutif ICT Institute yang juga Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi menyampaikan, pada dasarnya tren telekomunikasi adalah transformasi yang arahnya efisiensi, sehingga operator fokus memberikan layanan yang semakin baik ke masyarakat.

Saat ini, penetrasi layanan mobile mulai turun, sementara pasar fixed broadband masih berpeluang tumbuh. Pasar rumah tangga Indonesia sekitar 45 juta, sementara layanan fixed broadband baru menjangkau 10 juta subscriber, sehingga masih bisa bertumbuh hingga 20 juta subscriber dalam beberapa waktu mendatang.

"Apa yang menguntungkan konsumen akan kita dukung, tapi ada catatan kalau FMC diimplementasikan, misal apakah kualitasnya akan seperti apa dan jangan sampai ini hanya vendor driven saja, bukan didorong dari kebutuhan konsumen," katanya.

Kemudian, penyatuan layanan fixed dan mobile juga jangan sampai double cost network. Jangan sampai saat konsumen berlangganan layanan FMC, harganya menjadi lebih mahal.

Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin menambahkan, kedatangan konvergensi layanan fixed dan mobile di Indonesia tak bisa ditolak karena teknologi sudah mendukung dan ada kebutuhan di sisi pengguna. “Fixed-mobile convergence sudah menjadi topik sejak dua dekade lalu secara teknologi. Hal ini karena pelaku usaha sadar kebutuhan pasar pasti mengarah ke konvergensi seiring digitalisasi kian kencang,” kata Doni.

