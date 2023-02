Siap-siap! Game Pokemon Sleep akan Tiba pada Musim Panas Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Game Pokemon Sleep akhirnya hadir menyapa penggemar mereka sejak diumumkan empat tahun silam. Diketahui game populer tersebut akan tiba sekitar musim panas ini.

Mengutip laman Endgadget, Selasa (28/2/2023), game tersebut sempat mengalami penundaan dalam perilisannya. Sebelumnya Pokemon Sleep dijadwalkan meluncur pada pertengahan 2020 lalu.

Advertisement

BACA JUGA

Game Mobile Pokemon Go Hadir dalam Bahasa Indonesia

Pokémon Sleep merupakan game seluler dari pengembang Pokémon: Magikarp Jump Select Button yang dapat melacak tidur para pemainnya. Ini menampilkan Snorlax dan Profesor Neroli, seorang peneliti tidur yang terkenal di game Pokémon.

Cara kerja aplikasi ini adalah dengan menganalisis tidur Anda dan mengkategorikannya menjadi salah satu dari tiga jenis. Pokemon yang cenderung tidur dengan cara yang sama akan berkumpul di sekitar Snorlax. Semakin banyak Anda bermain, semakin besar kemungkinan Anda membuka gaya tidur langka untuk berbagai Pokémon. Pikachu bertelinga murung khususnya terlihat sangat imut pada game ini.

Perusahaan Pokémon juga memberikan pembaruan pada Pokémon Go Plus +, perangkat fisik yang terhubung ke Pokémon Sleep dan Pokémon Go. Untuk pemula, Anda bisa menekan tombol saat akan tidur dan ketika terbangun di pagi hari untuk melacak data semalaman. Ada alarm bawaan, serta suara Pikachu yang bisa menyanyikan lagu pengantar tidur.

Saat bepergian, Anda dapat menggunakan Pokémon Go Plus + berbentuk cakram untuk memutar PokéStops secara otomatis dan melempar Poké Balls ke Pokémon Go bahkan tanpa harus menekan tombol pada perangkat. Nantinya, akan ada cara untuk menggunakan data tidur Anda di Pokémon Go juga.

BACA JUGA

Dua Gim Pokemon Hadir di Facebook Gaming

Pokémon Go Plus + akan tersedia pada 14 Juli dengan harganya US$ 55. Saat menautkannya ke Pokémon Go, Anda dapat menemukan versi Snorlax yang menggemaskan dengan mengenakan topi saat sedang berburu Pokémon.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini