Facebook Pangkas Harga Headset VR, Tanda Metaverse Tidak Laku?

California, Beritasatu.com - Induk Facebook, Meta, akan memangkas harga perangkat headset virtual reality Metaverse supaya bisa diakses lebih banyak pengguna. Meta Quest Pro memang memiliki harga yang cukup mahal, yakni US$ 1.500 (Rp 22,9 juta).

Mark Zuckerberg, pemilik Meta, mengumumkan di kanal Instagram bahwa pada 5 Maret 2023 di AS dan Kanada, harga Meta Quest Pro akan turun menjadi US$ 999. Sementara Quest 2 dengan kapasitas 256GB akan dijual dengan harga US$ 429, hanya US$ 30 lebih mahal dari harga biasa versi 128GB.

Zuckerberg mengatakan turunnya harga tersebut bertujuan untuk membantu lebih banyak orang memasuki dunia VR.

Penurunan harga terjadi menjelang peluncuran headset Quest generasi terbaru yang diharapkan akan hadir tahun ini. Dalam hal ini, Quest 2 yang lebih murah dapat membantu Meta memasarkan stok sebelum model baru tiba.

Penurunan harga juga mencerminkan kesulitan Meta dalam beralih ke metaverse. Meskipun Meta tetap berkomitmen pada konsep tersebut dan menyuntikkan 20 persen dari belanja modal 2023 ke divisi Reality Labs-nya, unit tersebut terus menderita kerugian miliaran dolar per kuartal.

Harga yang lebih murah dapat memberikan headset ke lebih banyak pelanggan dan, dengan demikian, membantu proyek-proyek VR Meta.

Masalahnya, review Meta Quest Pro tidak terlalu bagus dan penjualannya mengecewakan. Reality Labs, yang memproduksi Quest Pro sebagai bagian dari misinya untuk mengembangkan "metaverse" Mark Zuckerberg, menderita rugi US$ 13,7 miliar tahun lalu.

